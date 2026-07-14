Propone la Senadora Olga Sosa reconocer la herencia de bienes digitales en el Código Civil Federal

La iniciativa busca proteger cuentas monetizadas, archivos, criptomonedas, NFT, activos virtuales, regalías, saldos, contenidos digitales y demás bienes con valor económico tras el fallecimiento de su titular.

Tamaulipas.- La senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal, con el propósito de reconocer jurídicamente el patrimonio digital y establecer reglas claras para su transmisión sucesoria.

La propuesta responde a una nueva realidad: cada vez más personas construyen parte de su vida económica, profesional, creativa y patrimonial en plataformas digitales, redes sociales, servicios de almacenamiento en la nube, tiendas electrónicas, canales monetizados, billeteras digitales, dominios de internet, criptomonedas, tokens y activos virtuales, señaló la senadora tamaulipeca.

En este sentido, la iniciativa contempla como posibles activos digitales las cuentas de redes sociales monetizadas, canales de YouTube, TikTok, Instagram o Twitch que generen ingresos; blogs, páginas web, dominios de internet, tiendas electrónicas, aplicaciones, archivos almacenados en la nube, fotografías, videos, grabaciones, bases de datos, obras digitales protegidas por derechos de autor, regalías, saldos en plataformas, puntos, recompensas, criptomonedas, activos virtuales, tokens y NFT -tokens no fungibles-, así como cualquier otro derecho patrimonial vinculado a plataformas o tecnologías digitales.

“Así como antes una familia podía heredar una casa, una cuenta bancaria o una obra artística, hoy también debe poder heredar un canal monetizado, una tienda digital, una cartera de activos virtuales, un NFT, un dominio de internet o los ingresos generados por contenidos digitales” precisa en el contenido de la iniciativa.

La reforma plantea para reconocer expresamente en el Código Civil Federal que los bienes y activos digitales con valor patrimonial forman parte de la herencia; crea un régimen especial de herencia digital y testamento digital; permite que las personas dispongan en testamento el destino de sus cuentas, contenidos, archivos, canales monetizados, saldos, regalías, criptomonedas, tokens, NFT y demás activos virtuales; incorpora la figura del albacea digital para localizar, resguardar, administrar y transmitir dichos bienes; y establece que los términos y condiciones de las plataformas no podrán anular los derechos de herederos o legatarios sobre el patrimonio digital de la persona fallecida.

Asimismo, establece que los términos y condiciones de las plataformas digitales no podrán restringir, limitar o anular la transmisión de estos bienes a herederos o legatarios. También se prevé que será nula cualquier cláusula que permita a un proveedor apropiarse de saldos, ingresos, regalías o rendimientos por el solo fallecimiento de la persona usuaria.

“Regular la herencia digital significa reconocer que la transformación tecnológica debe traducirse en más derechos para las personas, no en nuevos espacios de incertidumbre. El patrimonio construido en el entorno digital también merece protección jurídica”, afirmó.

Con esta propuesta, se busca brindar certeza a familias, herederos, legatarios, albaceas, autoridades y prestadores de servicios digitales, fortaleciendo el derecho sucesorio mexicano frente a los desafíos de la economía digital.