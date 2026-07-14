POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Braña y Hugo Arael, mismas aspiraciones

Ahí tiene usted, que mientas el diputado federal por Morena, José Braña Mojica pide a aspirantes “no adelantarse”, la alcaldesa por ese mismo partido Mónica Villarrreal Anaya, dijo por lo claro, que está interesada en reelegirse con miras de concretar (consolidar) la transformación en su municipio, y lo dijo en esta capital.

No es afán de confrontar, pero en dado caso, quienes tendría que elevar la voz para poner freno a aspiraciones sería el primer morenista de la entidad y/o la presidenta del instituto político. Aspirar no es delito, manifestarlo tampoco, pero amordazar, estaría coartando libertades.

La circunstancia es que la convocatoria que será emitida por el Consejo Nacional de Morena, se espera hasta fines de agosto, estamos hablando de mes y medio y sería para puestos federales, mientras que lo local se espera en septiembre.

MÓNICA, POR LO CLARO, VA POR REELECCIÓN. – Por lo pronto la alcaldesa Mónica Villarreal, sostuvo que continuará trabajando como lo ha hecho desde el primer día de su administración, y fue clara, “que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera.

También expresó: “Busco que Tampico, siga transformándose avanzando y dando los resultados que hasta hoy hemos realizado. Vamos a seguir trabajando y esperaremos los tiempos que marquen nuestro partido y las condiciones que se establezcan.

Retomando la petición del diputado federal José Braña Mojica a los aspirantes, a no adelantarse y esperar a que la dirigencia nacional publique la convocatoria que establecerá las reglas del proceso interno, se da en medio de una competencia interna vigorosa, que entendemos, lo que no se quiere es que se salga de control.

Está claro, que a la altura de los actuales tiempos, aun no existen acuerdos nacionales de los partidos del Trabajo, Verde y Morena, para tener referencias en la elaboración de la convocatoria, aunque ya se informó que sí habrá alianza.

Por su parte, el diputado federal Pepe Braña, también tiene su corazoncito y este late por ocupar la silla principal del 17 Hidalgo, misma posición que es del interés de Hugo Arael Reséndez Silva, actual secretario del Ayuntamiento. Sin embargo, ambos tendrán que esperar la convocatoria que publique la dirigencia nacional y que establecerá las reglas del proceso.

HISTÓRICA ENTREGA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL GOBIERNO. – El gobierno de Américo Villarreal Anaya apoya con hechos y no sólo discurso, a los municipios. Esto quedó testificado con la entrega que el mandatario hizo en equipo vehicular y de maquinaria, con inversión global de 125.2 millones de pesos, elementos que fueron entregados no sólo a las secretarías de Seguridad Pública, Finanzas, Obras Públicas y Protección civil de su administración, sino que extendió los beneficios a los municipios de Victoria y Tampico.

Todo esto en conjunto, genera condiciones para proporcionar mejores servicios a los tamaulipecos, y da sustento a los propósitos del gobierno de la transformación, que va más allá de un slogan, al aportar elementos en el terreno de los hechos.

Asimismo, en el marco de la ceremonia cívica de honores, este lunes en el Polyforum de esta capital, el gobernador de Tamaulipas, destacó el trabajo de la Secretaría de Administración para garantizar las condiciones necesarias de trabajo, velar por el mejor clima laboral, así como proteger y conservar el patrimonio del Gobierno del Estado.

Destacó la reforma a la Ley del IPSSET, que da certidumbre por 25 años más al fondo de pensiones; se refirió al buen desempeño en el manejo de recursos, lo que ha permitido reducir la deuda en casi mil millones de pesos en 3 años y medio, lo cual ha generado un balance favorable de las calificadoras sobre la solvencia y expectativas financieras de Tamaulipas, hoy entre las mejores del país.

El mandatario hizo un resumen de los resultados de su gobierno, y los enumeró, uno a uno, con todo el peso que representa como contribución en la transformación que se promueve. Fue una jornada muy productiva, no sólo por lo que ahí se entregó, sino por la valoración de los hechos administrativos expuestos por el mandatario y que en este espacio no es posible resumir, pero que estaremos comentando lo más destacado en los días subsecuentes.

ESTUDIANTES DE LA UAT EN JORNADA ACADÉMICA EN LA SCJN.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas abre espacios de experiencias y conocimiento a estudiantes, en áreas del servicio público, para que ellos constaten directamente sus actividades, fue el caso de la jornada académica realizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esta ocasión el rector Dámaso Anaya Alvarado, personalmente acompañó al grupo de universitarios en esta valiosa oportunidad de enriquecer la formación de los futuros profesionistas.

Fue una enriquecedora estancia de los universitarios en el máximo tribunal del país, la comitiva de estudiantes y el rector, fueron recibidos por el ministro Irving Espinosa Betanzo, quien brindó la bienvenida a las y los jóvenes y ofreció una perspectiva directa sobre las deliberaciones que definen el rumbo constitucional de México.

Esta visita vino a fortalecer el perfil jurídico del estudiantado de la carrera de Derecho, al vincular el conocimiento teórico con la práctica, permitiendo a las y los alumnos observar el funcionamiento de la estructura judicial y analizar criterios constitucionales que sientan precedentes en el marco legal vigente.

EL REPORTE CIUDADANO FUNCIONA. TIENE RESPUESTA. – El sistema de reportes ciudadanos al Ayuntamiento de Victoria viene dando muy buenos resultados, gracias a ellos el Municipio viene dando cobertura a las necesidades más sentidas de los ciudadanos. Tal es el caso de la jornada de limpieza, rastreo y nivelación de calles llevada a cabo en la avenida Las Torres de la colonia Tamaulipas, y calles Cañón del Novillo, Vicente Juárez, Niño Artilleros, Unidos Venceremos y La Peñita de la colonia Chapultepec.

Las cuadrillas del Departamento de Rehabilitación de Pavimentos, de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Victoria, están dispuestas y se desempeñan de acuerdo a una agenda, en la que se da cabida a los reportes de los habitantes de esta ciudad capital. Así fue, como este martes, se llevaron a cabo acciones de bacheo en las colonias Lucio Blanco y Emilio Caballero.