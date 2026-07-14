Impulsa SET participación de madres y padres de familia para integrar mesas directivas escolares

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 14 de 2026.- Con el propósito de estrechar lazos entre las comunidades escolares y los hogares tamaulipecos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) impulsa la participación activa de las familias en la integración de las mesas directivas escolares para el ciclo escolar 2026-2027.

Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva de la SET, expresó que recientemente se llevó a cabo una reunión de trabajo entre las diversas áreas que conforman esta dependencia, enfocada en promover la participación activa de las madres, los padres de familia y los tutores en la educación básica que se imparte en la entidad.

Señaló que durante el encuentro se definieron los mecanismos de seguimiento, el fortalecimiento de la comunicación institucional y el establecimiento de estrategias conjuntas que permitirán brindar un acompañamiento cercano y eficaz a cada centro escolar de Tamaulipas.

Subrayó que estas acciones se alinean con la visión humanista y transformadora del gobernador Américo Villarreal Anaya y que, bajo las directrices del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, se busca garantizar que el proceso de constitución e integración de las mesas directivas escolares se desarrolle de manera oportuna, equitativa y eficiente.

Además, indicó que los equipos que conforman la Unidad Ejecutiva se mantienen actualizados mediante capacitaciones permanentes, como la desarrollada recientemente en el salón polivalente de la Torre Gubernamental “José López Portillo”, sobre el Programa de Trabajo de Control Interno 2026.

Destacó, por último, que con estas estrategias integrales la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a través del trabajo conjunto entre la Unidad Ejecutiva y la Dirección de Participación Social, refrenda su compromiso con la profesionalización de su personal para brindar resultados en beneficio de la educación en el estado.