Por: Raúl Terrazas Barraza

Formación académica de alto nivel

La experiencia vivida por los estudiantes de excelencia de la carrera de Derecho que realizaron su estancia académica en el Órgano de Administración Judicial (OAJ) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es sin igual, única, porque la presencia de las y los universitarios es signo de la vocación institucional para formar en competencias a nuevas generaciones y, desde luego, fortalecer el servicio público.

Con este motivo, el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, M.C. Dámaso Anaya Alvarado, acudió junto con los responsables de las facultades de Derecho de las que concurrieron los alumnos de excelencia: la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, de Tampico; el licenciado René Adrián Salinas Salinas, de Nuevo Laredo; y el doctor Edy Izaguirre Treviño, de Ciudad Victoria.

¿Qué puede decirse? Muy simple: gracias al convenio de colaboración académica, técnica e institucional firmado entre la UAT y el Órgano de Administración Judicial, los alumnos de excelencia tuvieron la oportunidad de aprender asuntos de la justicia a muy alto nivel, porque en un mes de estancia el aprendizaje fue extraordinario y pudieron observar, participar y vivir el derecho en su máxima dimensión al servicio de México, la forma de hacer justicia y la fortaleza de las instituciones en bien de la sociedad.

La Presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ, doctora Xóchitl Almendra Hernández Torres, quien agradeció el apoyo otorgado a la estancia de las y los estudiantes de la UAT por la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrada Celia Maya García, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinosa Betanzo, subrayó la importancia que tiene fortalecer la vinculación entre la academia y el Poder Judicial en la formación de nuevas generaciones de juristas.

Poner a disposición de las y los alumnos, en este caso tres de Nuevo Laredo, dos de Victoria y uno de Tampico, no es producto de la casualidad; es visión y determinación de la Rectoría de la UAT para llegar a todos los espacios en los que se logre mejorar el aprendizaje y dotar de más herramientas a las y los estudiantes.

Por ello, Juan José Olvera del Ángel, Gabriela Sofía Rodríguez Morales, Kevin Gallegos Zúñiga, Jenifer Cristal Maravilla Robles, Antonio Rodríguez Vázquez y Regina Citlalmina Lomelí Oport, confirmaron su vocación jurídica y aquilataron el valor del tiempo dedicado a su práctica en el Poder Judicial por personas como las y los integrantes del Pleno del OAJ: la maestra Catalina Ramírez Hernández, la maestra Surit Berenice Romero Domínguez y el maestro José Alberto Gallegos Ramírez.

En la conclusión de la estancia, el rector Anaya Alvarado dijo que, además de la recepción de constancias por los alumnos de excelencia de la UAT, se celebró el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de estudiantes que ven en la preparación la forma de actuar para participar de manera profesional en el Estado de derecho, que es básico para construir un mejor futuro para México.

Luego expresó que, a dos meses de la firma del convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrieron nuevas oportunidades para la comunidad estudiantil de la UAT, porque se estableció una alianza estratégica entre dos instituciones convencidas de que la educación y la justicia son pilares indispensables para el desarrollo del país y de su sociedad.

Los otros

Un poco adelantado, el comité estatal del Partido Verde Ecologista de México, que tiene a su cargo el licenciado Manuel Muñoz Cano, echó a andar el registro de quienes tienen la intención de ir más allá de simples aspiraciones; es decir, a las precandidaturas para los cargos de elección popular que se disputarán en las elecciones de 2027.

Desde luego, el acelere tiene que ver con la idea de mejorar la oferta política para las candidaturas, ya que, una vez que se confirme la coalición con los otros dos partidos con los que han trabajado, aquello que buscan es tener prospectos que generen votos y, de esa manera, llevar un paso adelante al partido regeneracionista y al PT, dado que el primero andará enredado con tanto precandidato y el segundo no tendrá de dónde echar mano para los cargos que le dejen a la hora de hacer válida la coalición.

De una forma práctica puede decirse que, si el candidato a la diputación federal por el Distrito de Victoria llegase a ser el ingeniero Eugenio Hernández Flores, los otros dos partidos de la coalición tendrían que sumarse, sabedores de que el excandidato a senador y exgobernador de la entidad es un alto productor de sufragios, cualquiera que sea la elección, porque así se demostró cuando fue por la alcaldía, la diputación federal y la gubernatura.

Los candidatos de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo nada tendrán que hacer y, aquello que es peor, este fenómeno puede darse en muchas partes de la entidad; por eso Muñoz Cano quiere engrosar el catálogo de prospectos, cosa que es válida.

Por cierto, cada vez son más los que afirman estar en espera del esquema bajo el cual los partidos políticos seleccionarán a sus candidatos a alcaldías y diputaciones, mientras otros buscan, a través de sondeos de opinión, saber su realidad en cuanto a posicionamiento en las preferencias de las y los ciudadanos para decidir si mantienen su proyecto político bajo el brazo.

La Secretaria de Economía del Estado, Ninfa Cantú Deándar, dijo que se sujetará a las reglas y los tiempos de Morena. Algo similar había dicho su compañero, el secretario del Trabajo, Luis Illoldi Reyes, en tanto que la secretaria de Bienestar, Silvia Casas González, ya dijo que no le entra para buscar la alcaldía de Victoria.

En el mismo sentido se manifestó el diputado federal José Braña Mojica, quien anda desesperado por ser candidato a la presidencia municipal de Victoria, según esto, porque él sí gobernará bien; por tanto, el asunto huele a enroque, ya que quien está en el Ayuntamiento buscará la curul que quedará en manos de la suplente Reyna San Juana Guerrero Vázquez, sin olvidar que el actual diputado fue postulado por el Verde Ecologista en virtud de ser obradorista.