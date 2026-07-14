Fortalece Gobierno de Tamaulipas capacidad operativa de la Secretaría de Obras Públicas con nueva maquinaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 14 de 2026.- El Gobierno del Estado liderado por Américo Villarreal Anaya hizo entrega de nueva maquinaria a la Secretaría de Obras Públicas (SOP) con una inversión de 42 millones de pesos (MDP).

En el marco de la entrega de las unidades vehiculares y maquinaria a diversas dependencias estatales, el titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya recibió el equipamiento, el cual constó de dos motoconformadoras, dos retroexcavadoras, dos tractores de oruga CASE 2050M de 214 HP y dos minicargadores New Holland L320 de 57 HP para trabajos de carga, limpieza y apoyo en obras.

El secretario subrayó que, con esta incorporación, fortalecerán su capacidad operativa para atender de manera eficiente los trabajos de construcción, conservación y mantenimiento de caminos rurales en las distintas regiones del estado.

Apuntó que la nueva maquinaria permitirá ampliar la cobertura de las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas en caminos, vialidades, espacios públicos y obras de infraestructura, además de brindar un mayor respaldo en labores de atención a contingencias y apoyo a los municipios cuando así se requiera.

Con acciones como esta, dijo, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura al dotar a las dependencias estatales del equipamiento necesario para continuar impulsando el desarrollo estatal y brindar mejores resultados en beneficio de la población.