Dialogando

Entrega UNT nuevas y nuevos profesionales

Por Roberto Olvera Pérez

La UNT México Global University estará entregando una generación más (2025–2026) de profesionistas que se sumarán a la vida laboral en Tamaulipas, o en cualquier otro estado del país e incluso del extranjero.

La ceremonia de graduación se llevará a cabo este próximo viernes 17 de julio en las instalaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores de la Educación de Tamaulipas (SARTET), ceremonia a la que están invitados funcionarios de los tres órdenes de gobierno y cuya madrina de generación será Rosabella Ruiz Martínez y la Dra. Maricela Rodríguez González.

Es obviamente, la invitación corre a cargo del Dr. Francisco Chavira Martínez, rector de esta prestigiada institución educativa en todo el estado de Tamaulipas.

De esta forma la UNT México Global University sigue formando y entregando a la sociedad más profesionales en distintas áreas que se sumarán al mercado laboral de Tamaulipas y de México.

NOTAS CORTAS

1.- La noticia de los últimos días fue los cambios que se están dando en la estructura del gobierno Americanista y hasta se afirma que esto podría alcanzar a darse allá por el altiplano tamaulipeco, sobre todo en los puestos que dependen del gobierno del estado, así que pendientes para informar al respecto.

2.- Tenía su buen rato, varios meses, que no se reunían en un mismo sitio los principales “activos políticos” de MORENA en Jaumave. Fue en la Asamblea Informativa de la 4T, donde de nuevo estuvieron juntos los protagonistas de la Cuarta Transformación, esos que tendrán que ver, y mucho, con el futuro proceso electoral del 2027. Si bien es cierto, que entre algunas figuras políticas existen “diferencias personales”, lo que ocurrió el pasado domingo, es un claro mensaje de total unidad para lo que pronto vendrá para la zona de las guacamayas, y lo que viene es la diputación federal, local y Ayuntamiento.

3.- Gran cabalgata se avizora este próximo 22 de julio en el pueblo Mágico de Tula. En el marco de los festejos por el 409 Aniversario de la fundación de este municipio semiárido, el presidente municipal René Lara Cisneros hace una cordial invitación a la ciudadanía en general, jinetes y familias de la región para participar en esta fiesta de la fundación de esta localidad, una de las tradiciones más representativas del municipio, por lo que todo está listo, preparado y seguramente el edil tulteco echará la casa por la ventana para recordar en familia estas tradiciones de arraigo y que saben hacer región.

En la ciudad más antigua del estado, además de la tradicional Cabalgata, habrá ceremonia cívica, eventos culturales, música en vivo y gastronomía típica de la región. Así que, si le gusta montar a caballo no deje de asistir, pues será un ambiente netamente familiar y para recordar su pasado.

4.- Por cierto, callada pero eficiente labor es que sigue ejerciendo Francisco “Pancho” Alejos Becerra, al frente de la Oficina Fiscal del Estado en Miquihuana. Hace su chamba, no se mete en broncas y atiende como es debido a los contribuyentes. Eso sí, pasan por ahí alguno que otro suspirante para buscar una asesoría de cómo hacerle previo al proceso electoral del 2027. Si bien es cierto, Panchito es toda una institución y de respeto, pues con su atuendo lo demuestra.

5.- Previo a las vacaciones de verano, sobre todo por la región del altiplano tamaulipeco, seguramente veremos por ahí el desplegué del operativo de seguridad para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, compromiso de las y los alcaldes de esta región semiárida.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.