Destaca Olga Sosa acciones del gobierno de Américo Villarreal Anaya para fortalecer las capacidades en seguridad, obras, finanzas y protección civil

El humanismo transforma, destaca legisladora el gobierno cercano, eficiente y comprometido con la gente

Cd. Victoria. La Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz reconoció los resultados del gobierno de Américo Villarreal Anaya, tras asistir a la ceremonia cívica de honores a la bandera y entrega de equipamiento, vehículos y maquinaria para mejorar los servicios públicos y la infraestructura de Tamaulipas.

“Este es el verdadero humanismo de Tamaulipas, esta entrega que se convierte en resultados y beneficios para todas las tamaulipecas y tamaulipecos”, destacó la representante de Tamaulipas en el Senado de la República.

Olga Sosa quien mantiene una intensa gira de trabajo por los municipios tamaulipecos acompañó al gobernador Américo Villarreal Anaya en la entrega de camiones recolectores para los municipios de ciudad Victoria y Tampico; patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, vehículos para notificadores de la Secretaría de Finanzas y maquinaria para Obras Públicas, misma que se empleará en la reparación de caminos rurales.

Durante sus recorridos la legisladora morenista ha enfatizado el apoyo desde el Senado para la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación en Tamaulipas de la mano del titular del ejecutivo estatal.

De igual forma ha subrayado el respaldo que la presidenta Claudia Sheinbaum le ha dado a Tamaulipas en donde realizan importantes obras en materia de infraestructura hidráulica, de movilidad y salud, entre estos la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria.

Al reunirse con el gobernador la legisladora federal aseveró que se trabaja con coordinación, compromiso y unidad para construir un mejor Tamaulipas