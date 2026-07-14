Coordinan SET y SSPT vigilancia de escuelas en vacaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 14 de 2026.- Con el propósito de evitar que los planteles educativos sean objeto de robo y vandalismo durante el periodo vacacional, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) trabaja coordinadamente con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), afirmó el titular del sector educativo, Miguel Ángel Valdez García.

Indicó que son 182 las escuelas que presentan incidencia delictiva por robo en toda la entidad, por lo que destacó que mantener una comunicación permanente entre ambas secretarías del Gobierno es fundamental para salvaguardar las instituciones educativas y evitar el ser víctimas de este delito.

“Agradezco mucho al secretario de Gobierno y al general Pancardo, de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes nos pidieron la relación de las escuelas con alta incidencia; si mal no recuerdo, son 182, ubicadas en aproximadamente siete municipios”, precisó.

Señaló que se plantea que las unidades de la Guardia Estatal hagan rondines, especialmente en las escuelas más afectadas por esta problemática, así como que las vecinas y los vecinos de las instituciones reporten lo más pronto posible a los directivos y a las autoridades de seguridad cualquier hecho sospechoso.

“Se van a estar haciendo rondines; se pidió que en algunas de ellas aceleremos la instalación de cámaras de seguridad y, en tercer lugar, estamos analizando la posibilidad de integrar comités de padres de familia voluntarios que ayuden, sobre todo en las áreas rurales. Muchos de ellos viven muy cerca o enfrente de la escuela, por lo que pueden alertarnos y avisarnos sobre cualquier tipo de vandalismo”, enfatizó.

Refirió que, por decisión de las madres y los padres de familia, hay escuelas que adquieren cámaras de videovigilancia con los recursos que reciben mediante el programa La Escuela es Nuestra (LEEN). “Lo más importante es lo que sugirió el secretario de Seguridad: que todas las escuelas estén conectadas al C5. Eso es lo más importante para que se pueda dar una respuesta temprana”, complementó.

Resaltó el compromiso del Gobierno del Estado, que lidera Américo Villarreal Anaya, de garantizar que todas las instituciones educativas cuenten con las mejores condiciones posibles, lo que también implica proteger sus instalaciones y procurar que tengan la infraestructura necesaria para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso.