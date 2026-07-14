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Certifican a PPL de los CEDES Victoria y Altamira en Mediación Penitenciaria

23 min ago
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-Estos esquemas buscan prevenir la reincidencia delictiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 14 de 2026.- Personas privadas de la libertad (PPL) en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria y Altamira recibieron sus constancias de acreditación en cursos de Mediación Penitenciaria, herramientas clave que les permitirán la resolución pacífica de controversias.

Este programa de capacitación integral, coordinado por la Dirección de Investigación, Diagnóstico y Mediación Penitenciaria, consistió en tres niveles de formación: Sensibilización, Introducción, y Mediación Avanzada, beneficiando tanto a mujeres como varones.

El objetivo principal de estos cursos es desarrollar en la población penitenciaria habilidades prácticas de comunicación, diálogo, respeto y negociación para la resolución de conflictos de forma autónoma. Esto contribuye directamente a preservar un ambiente de sana convivencia al interior de las instalaciones de reclusión.

Con la implementación de este esquema educativo, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) refrenda su compromiso de trabajar para lograr una reinserción social efectiva y prevenir la reincidencia delictiva.

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