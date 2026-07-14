Brinda IMT atención a 5 mil 789 mujeres durante el primer semestre de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 14 de 2026.-Durante el primer semestre del año, el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), a través de los Centros LIBRE, Casas Violeta, Abogadas de las Mujeres, Refugio Victoria, la Línea de las Mujeres 079 opción 1 y el módulo en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), brindó atención integral a 5 mil 789 mujeres en el estado, informó la directora general Marcia Benavides Villafranca.

Detalló que 2 mil 425 mujeres recibieron atención por primera vez, mientras que el resto correspondió a servicios de seguimiento, reflejando el acompañamiento continuo que brinda el Instituto a quienes lo requieren.

Durante este periodo, el IMT otorgó 9 mil 931 atenciones en las áreas de trabajo social, psicología, jurídico y enfermería. Además, brindó resguardo a mujeres en situación de violencia para su protección y atención, informó Benavides Villafranca.

La funcionaria estatal, señaló que a través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, el Gobierno del Estado continúa acercando atención especializada a las mujeres de la entidad, fortaleciendo su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos.