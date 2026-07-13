Selección Tamaulipas de Futbol participa en Supercopa FMF

Toluca, Estado de México.- Julio 13 de 2026.- Después de conquistar la medalla de Oro en la Olimpiada Nacional 2026, la Selección Tamaulipas Sub-15 afrontará un nuevo desafío al participar en la Supercopa FMF 2026, certamen que reunirá a representativos de alto nivel en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca.

El Director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que el conjunto tamaulipeco acude gracias al apoyo del Gobierno de Tamaulipas y compartirá grupo con la Selección Nacional de México Sub-15, la Selección del Sector Amateur y el representativo “El Camino USA”, en un torneo que servirá como una importante vitrina para los jóvenes futbolistas que buscan consolidarse dentro de los procesos en fuerzas básicas.

La base del equipo dirigido por Luis Rodríguez Infante y Miguel Mendoza San Luis, llega con la confianza que otorgó el campeonato obtenido en la Olimpiada Nacional, resultado que confirmó el buen momento del futbol juvenil de Tamaulipas y el trabajo que se realiza en la formación de talentos en el estado.

El Director del INDE, compartió que el calendario marca un debut exigente para los tamaulipecos.

En la primera jornada enfrentarán a la Selección del Sector Amateur el 14 de julio a las 11:00 horas. Un día después medirán fuerzas con la Selección Nacional de México Sub-15 a las 9:00 horas y cerrarán la fase regular el 16 de julio frente a “El Camino USA”, también a las 11:00 horas.

El titular del INDE compartió que la competencia concluirá el 17 de julio con los partidos por el tercer lugar y la gran final, en la que los dos mejores equipos del torneo disputarán el título de la Supercopa FMF.

Para la Selección Tamaulipas, este certamen representa la oportunidad de refrendar el nivel que mostró en la Olimpiada Nacional y medirse ante algunos de los mejores prospectos del país, además de mantenerse en el radar de los visores de la Federación Mexicana de Futbol.