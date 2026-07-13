Estatales

Recolecta DIF Tamaulipas cerca de 15 toneladas de ayuda para familias afectadas por los sismos en Venezuela

27 min ago
1 minuto de lectura

Las y los tamaulipecos demostraron una vez más su humanismo y respaldo a las familias damnificadas en el país sudamericano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 13 de 2026.- En un gesto de solidaridad y empatía con las personas afectadas por los sismos registrados en Venezuela, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, logró recolectar 14 toneladas con 964 kilogramos de productos alimenticios, de higiene y limpieza.

La convocatoria para participar fue realizada a través de las representantes del Voluntariado de la Esperanza, quienes, como Mensajeras de Paz, extendieron la invitación a todas las secretarías del Gobierno del Estado. A este esfuerzo también se sumaron gobiernos municipales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la población en general.

Los donativos fueron clasificados en alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, artículos para bebé, utensilios de cocina y cascos para rescatistas, organización que permitirá optimizar la distribución de los apoyos para atender de mejor manera las necesidades de las familias afectadas.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, lo acopiado será canalizado a través de los mecanismos humanitarios correspondientes, por medio de Protección Civil.

Con la respuesta al llamado realizado por el DIF Estatal, se fortalecen los lazos de solidaridad, generosidad y compromiso con quienes atraviesan momentos difíciles, demostrando que, ante la adversidad, la unión y la empatía continúan siendo el sello distintivo de las y los tamaulipecos.

27 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece rector perfil profesional de estudiantes de la UAT ante la SCJN

11 min ago

Iniciará primer periodo vacacional para las y los servidores públicos del Gobierno del Estado

11 min ago

Garantiza Salud servicios médicos y vigilancia sanitaria durante vacaciones

16 min ago

Mantiene Tamaulipas la máxima calificación crediticia: Moody’s

18 min ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button