Recolecta DIF Tamaulipas cerca de 15 toneladas de ayuda para familias afectadas por los sismos en Venezuela

Las y los tamaulipecos demostraron una vez más su humanismo y respaldo a las familias damnificadas en el país sudamericano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 13 de 2026.- En un gesto de solidaridad y empatía con las personas afectadas por los sismos registrados en Venezuela, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, logró recolectar 14 toneladas con 964 kilogramos de productos alimenticios, de higiene y limpieza.

La convocatoria para participar fue realizada a través de las representantes del Voluntariado de la Esperanza, quienes, como Mensajeras de Paz, extendieron la invitación a todas las secretarías del Gobierno del Estado. A este esfuerzo también se sumaron gobiernos municipales, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la población en general.

Los donativos fueron clasificados en alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, artículos para bebé, utensilios de cocina y cascos para rescatistas, organización que permitirá optimizar la distribución de los apoyos para atender de mejor manera las necesidades de las familias afectadas.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, lo acopiado será canalizado a través de los mecanismos humanitarios correspondientes, por medio de Protección Civil.

Con la respuesta al llamado realizado por el DIF Estatal, se fortalecen los lazos de solidaridad, generosidad y compromiso con quienes atraviesan momentos difíciles, demostrando que, ante la adversidad, la unión y la empatía continúan siendo el sello distintivo de las y los tamaulipecos.