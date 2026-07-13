POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El pato Merlín ahora portador de la buena fortuna

Si, la mascota mundialista es ahora portador de la buena fortuna. Alguien, o varios, se tiene que sacar los 17 millones de pesos de la Lotería Nacional, sorteo que lleva como distintivo en cada “cachito” la figura del ahora famosísimo Pato Merlín, que ya luce en el escaparate de esa institución creada para la asistencia y la beneficencia pública.

El billete de la Lotería Nacional, conmemorativo y alusivo a esa figura del Mundial, ya lo puede usted adquirir, a 40 pesos el “cachito”, o lo que es lo mismo, el vigésimo del Sorteo Superior No. 2891 del próximo 24 de julio del presente 2026. Dado los antecedentes de origen de esta figura, los coleccionistas seguramente ya lo habrán incorporado a su catálogo, o estarán por hacerlo.

El Pato Mundialista es toda una celebridad y un fenómeno viral, se hizo famoso por pasear por las calles de la Ciudad de México, vistiendo la camiseta verde de la Selección Mexicana y portando unos calcetines.

Su popularidad lo convirtió en embajador ante la FIFA Fan Fest en el zócalo capitalino, ahí captó la atención de medios internacionales que relataron su historia de vida junto a su familia, la familia Gómez, que se dedica a la venta de aguas y refrescos en la capital. Hoy esta ave icónica mundialista se ha consolidado en el corazón del público.

La carismática figura, si es que le podemos llamar así, debería haberse explotado con fines mercantilistas y tendrían éxito, desde agendas para la segunda parte de 2026, libretas de anotaciones, llaveros, bolsos escolares. El Pato Merlín no termina con el mundial, creemos que puede trascender.

Por lo pronto el billete conmemorativo de la L.N. ofrece un Premio Mayor de 17 millones de pesos y cada cachito ganador, otorgará $425,000 pesos; se puede adquirir por aplicación móvil o en el portal oficial de la Lotería Nacional, ahí encontrará información referente a dónde localizar un vendedor autorizado en tu zona.

El apunte final de este tema, es que el Pato Merlín es tan famoso que “todos quieren algo con él”, en esa tesitura es que logró acceder a la conciencia del Palacio Nacional y le abrieron las puertas de “La Mañanera”, con el justificante presidencial de que: “Es un símbolo de nuestra cultura”.

¿Qué es lo que hace diferente al Pato Merlín del resto de aves de su especie? Su diferencia proviene de haber sido criado en familia, y eso le permitió relacionarse con humanos, de tal manera que está totalmente acostumbrado a la cercanía y convivencia con las personas.

CONFIRMAN SOLIDEZ EN FINANZAS PÚBLICAS DE TAMAULIPAS. -Bajo el mando del gobernador Américo Villarreal Anaya Tamaulipas ha logrado consolidar las finanzas públicas, con un manejo responsable de la deuda estatal. Así lo conforma la agencia calificadora Moody’s Local México, al ratificar la calificación A.mx del Estado y confirmar la calificación AAA.mx para los créditos respaldados por sus ingresos.

Este es un reconocimiento, que refleja la estabilidad financiera, la disciplina en el manejo de los recursos públicos y la capacidad del Estado para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras. Al respecto el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, detalló, que esta ratificación confirma que el rumbo financiero de Tamaulipas genera confianza dentro y fuera del estado.

Asimismo, dejó constancia de que, la confianza, que hoy reflejan las calificadoras, es resultado de una visión de gobierno. Y proviene de las actuaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado al orden financiero, la disciplina presupuestal y la transparencia como principios para administrar los recursos públicos.

ESTRATEGIA DE LA UAT AFIANZA EMPLEOS A EGRESADOS. – Con el propósito de dotar a los universitarios de las herramientas que demanda el entorno global, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha reconfigurado su Patronato, el cual ahora integra a empresarios vinculados con desarrollo de la región, mismos que proceden geográficamente de puntos donde la institución educativa tiene planteles.

Este cuerpo colegiado, ahora conformado por empresarios vinculados al desarrollo de las regiones donde tiene presencia la Universidad, va a contribuir desde el ejercicio privado a plantear las características del perfil profesional que se requiere, con esta actualización que será constante, los planes de estudio estarán a la vanguardia de lo que demanda el mercado laboral.

A lo anterior hay que agregar, que se han consolidado convenios de trascendencia nacional con organismos clave como la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sectores estratégicos como el Puerto Industrial de Altamira, asegurando de esta manera, puestos de alta responsabilidad para los universitarios, que han confirmado capacidad en su desempeño.

MUNICIPIO LE GANA A LAS LLUVIAS, INTENSIFICA PAVIMENTACIÓN. _Los ayuntamientos de todos los tiempos, han tenido que sostener una batalla permanente contra los efectos climatológicos que destruyen el pavimento. El de Victoria se ha distinguido en los últimos 4 años con 9 meses, por dar un permanente mantenimiento a las calles y principales avenidas.

Al César, lo que es del César. Hay que reconocer que el grueso de las acciones del ramo de Obras Públicas del Municipio, desde el arribo a este nivel de gobierno de Lalo Gattás, se han enfocado a la rehabilitación del pavimento, con permanentes campañas orientadas a devolver eficiencia al pavimento.

Esto, y proporcionar agua a los sectores más apartados, o que carecen del servicio a través de pipas; o el abasto de este vital líquido a las escuelas a través de cisternas, son acciones que hay que reconocerle al alcalde. Usted dirá que es su obligación, pero cuántos han pasado por el edificio del 17 Hidalgo, sin ocuparse, ni preocuparse por proveer de un satisfactor tan importante como es el agua