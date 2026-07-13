Mantiene Tamaulipas la máxima calificación crediticia: Moody’s

-Esta evaluación confirma la solidez de las finanzas públicas impulsada por la visión del Gobernador Américo Villarreal Anaya y el manejo responsable de la deuda estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 13 de 2026– La agencia calificadora Moody’s Local México ratificó la calificación A.mx del Estado de Tamaulipas y confirmó la calificación AAA.mx para los créditos respaldados por sus ingresos, un reconocimiento que refleja la estabilidad financiera, la disciplina en el manejo de los recursos públicos y la capacidad del Estado para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras.

El Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que esta ratificación confirma que el rumbo financiero de Tamaulipas genera confianza dentro y fuera del estado.

“La confianza que hoy reflejan las calificadoras es resultado de una visión de gobierno encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, que ha colocado al orden financiero, la disciplina presupuestal y la transparencia como principios para administrar los recursos públicos. Cada mejora en nuestros indicadores fortalece la capacidad del Estado para seguir impulsando el desarrollo y atender las necesidades de las y los tamaulipecos.”

Las calificaciones otorgadas por Moody’s consideran diversos factores que permiten medir la fortaleza financiera de un gobierno estatal, entre ellos la evolución de los ingresos, el desempeño presupuestal, la capacidad para generar ahorro interno, el nivel y sostenibilidad de la deuda, la liquidez, la calidad de la administración financiera, el entorno institucional y la capacidad de cumplir con sus compromisos financieros aún en escenarios económicos adversos.

En el caso de los créditos del Estado, la calificación AAA.mx representa el nivel más alto en la escala nacional y refleja una muy sólida capacidad de pago, respaldada por la estabilidad de las fuentes de ingreso que garantizan estas obligaciones y por una administración prudente de la deuda pública.

Durante la presente administración, Tamaulipas ha consolidado una política financiera basada en la reducción responsable de la deuda, el fortalecimiento de los ingresos propios, el manejo eficiente del gasto público y el cumplimiento puntual de todas sus obligaciones, acciones que han permitido mejorar de manera consistente la percepción de los mercados financieros y de las agencias calificadoras.