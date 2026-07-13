Garantizado el abasto de agua para la frontera de Tamaulipas; no existe riesgo para el consumo humano

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Julio 13 de 2026.- El suministro de agua para consumo público urbano en los diez municipios de la frontera de Tamaulipas está garantizado y no presenta riesgo para el cierre del actual año hidrológico, informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, con base en la información oficial de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

El funcionario explicó que la CONAGUA elabora anualmente el programa de extracciones de las presas internacionales y la CILA es la encargada de ejecutar esa operación, por lo que el suministro de agua para consumo humano se encuentra debidamente planeado, administrado y garantizado.

Quiroga Álvarez señaló que, si bien durante algunos periodos se registraron bajos niveles en el río Bravo, en ningún momento estuvo comprometido el abastecimiento para la población. Prueba de ello, dijo, es que Matamoros, al ser el último municipio usuario de la cuenca, mantuvo el suministro de agua sin afectaciones.

Actualmente, las presas internacionales almacenan cerca de 250 millones de metros cúbicos, volumen que permite asegurar el abastecimiento de agua para consumo público urbano en los municipios fronterizos hasta el cierre del año hidráulico.

“Existe un plan anual para el manejo de las extracciones de las presas internacionales, por lo que el suministro para consumo humano está plenamente garantizado”, afirmó el titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social.