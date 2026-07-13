Garantiza Salud servicios médicos y vigilancia sanitaria durante vacaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Julio 13 de 2026.- Para garantizar una atención oportuna y de calidad a la población en la próxima temporada de vacaciones, se fortaleció la coordinación en la Mesa de La Paz, con los Ángeles Verdes y los cuerpos de auxilio para atender accidentes, además de implementar el sistema de guardias las 24 horas del día, dijo el secretario de Salud en Tamaulipas.

Ricardo Gerardo Guerrero Morales, señaló que por indicación del gobernador, Américo Villarreal Anaya, las acciones se enfocarán en mantener una estricta vigilancia sanitaria, también se reforzarán las medidas de prevención y promoción de la salud, para evitar los accidentes, tanto automovilísticos como en el hogar.

“Estamos reforzando los trabajos para que en este periodo vacacional se eviten riesgos a la salud de la población y para ello tenemos playas limpias, coordinación permanente con Protección Civil, Seguridad Pública, entre otras dependencias, y se realizan las actividades correspondientes para prevenir y evitar los accidentes”, destacó Guerrero Morales.

Dijo que las playas de Tamaulipas se encuentran en condiciones sanitarias adecuadas para recibir a los vacacionistas, y reiteró que luego de los monitores y verificaciones realizadas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), determinó que se encuentran listas y aptas para este periodo vacacional.

Guerrero Morales señaló que, aun cuando la atención en las unidades médicas y hospitales de la entidad dependen del IMSS-Bienestar, se trabaja de manera coordinada para que en este periodo vacacional se atienda a la población de la manera ya establecida, las 24 horas del día y con sus respectivas guardias los fines de semana, lo que garantiza los servicios y sin ningún inconveniente para la población.

En entrevista puntualizó que, por instrucción precisa del doctor Américo Villarreal Anaya, en coordinación con el titular del IMSS-Bienestar, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, en breve se revisarán los almacenes para verificar el abasto de medicamentos y se fortalecerá cada una de las necesidades que se presenten para dar cumplimiento a todas ellas.

“En esta semana tendremos una reunión con el coordinador de IMSS Bienestar, para checar los almacenes y la distribución de los medicamentos, para fortalecer que necesidades tienen, y en caso de desabasto, complementarlas y que no falte ninguno”, enfatizó el secretario de Salud durante la entrevista previa a honores a la bandera.