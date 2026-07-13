Por: Raúl Terrazas Barraza

Servir a conciencia, Américo

En la ceremonia de Honores a la Bandera que correspondió, en esta última semana laborable antes de las vacaciones de verano, a la Secretaría de Administración, que tiene a su cargo la contadora Luisa Eugenia Manautou Galván, el gobernador doctor Américo Villarreal Anaya hizo un exhorto a sus compañeros a servir a conciencia para expandir el patrimonio de las y los tamaulipecos.

Y es con herramientas adquiridas mediante el uso eficiente de los recursos públicos como puede ampliarse el beneficio para las comunidades. Por ello, fueron entregados equipos por más de 125 millones de pesos que se traducirán en acciones de seguridad, ya que se entregaron más patrullas, maquinaria pesada para obras públicas y camiones recolectores de basura para los ayuntamientos de Victoria y Tampico, mismos que fueron entregados en presencia de los miembros del gabinete estatal.

En su intervención, hizo ver a los servidores públicos la importancia de desempeñar su labor con profesionalismo, integridad y vocación. Además, profundizó en un aspecto: fortalecer el sentido de pertenencia como un solo equipo de trabajo que, si bien está organizado en dependencias con tareas y responsabilidades diversas, atiende los diferentes campos que el gobierno cubre y entrega a los mandantes.

Siempre, subrayó, en el entendido de que hay espacio del gobierno hacia adentro y que se concentra en cada tarea y cada función en condiciones adecuadas para llevarlas a cabo con la calidad técnica apropiada, garantizando el acceso a las herramientas y a los recursos humanos y materiales, medibles en todo momento con indicadores que demuestren el cumplimiento de las demandas de la población.

El titular del Poder Ejecutivo hizo una reflexión sobre la trascendencia que tienen las ceremonias de Honores a la Bandera, porque llevan a la búsqueda de moverse y servir inspirados en el humanismo mexicano, desde el momento en que cada acción realizada por hombres y mujeres que nutren la historia de este país, como puede escucharse en las efemérides nacionales y estatales, contiene elementos que impulsan a quienes ahora tienen el honor de servir a hacerlo con honor y responsabilidad.

Luego comentó que la Secretaría de Administración tiene un papel crucial en el ejercicio de gobierno porque, desde allí, han ocurrido acciones de trascendencia, como el rescate del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, que fue salvado de la bancarrota, ya que en 2022 estaba en franco colapso financiero, quebrado, sin reservas líquidas y saqueado.

Pero se tomó una decisión de Estado para darle certidumbre y viabilidad hasta 2028. Además, sin precedentes en la historia, fue reformada la Ley del IPSSET, con la cual quedaron garantizadas las pensiones de los trabajadores hasta el año 2051, es decir, por 25 años más.

Habló además de las finanzas públicas, de las que dijo que existe un aumento importante en la captación de recursos; cuesta menos la deuda pública, por la cual ya no se comprometen las operaciones del gobierno, al grado de que Tamaulipas es la primera administración que tiene menos deuda de la recibida, ya que en tres años y medio se redujo en casi mil millones de pesos. El balance que hacen las calificadoras sobre la solvencia y las expectativas financieras está entre los mejores del país.

La titular de la Secretaría de Administración, la contadora Manautou Galván, reveló que desde la dependencia a su cargo se cuidan los procesos en favor de las personas; por el trabajo en recursos humanos y con responsabilidad al cien, son atendidas las compras requeridas para que todas las dependencias puedan cumplir con su cometido, de manera que la entrega del equipo realizada por el gobernador este lunes es el resultado de la planeación, el análisis técnico, la coordinación institucional y la administración responsable de los recursos públicos.

Después de la ceremonia de Honores a la Bandera, funcionarios de todos los niveles, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; su homólogo de Victoria; así como el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acompañaron al gobernador en la entrega del equipo y las unidades que se suman al trabajo diario en beneficio de la población.

Incluso, el mandatario tamaulipeco se subió a una moto conformadora nuevecita que será patrimonio del estado y que servirá desde la Secretaría de Obras Públicas en los municipios, así como inspeccionó el interior de una de las patrullas nuevas que fueron entregadas a la Secretaría de Seguridad Pública.

Los otros

Tras la intempestiva salida del subsecretario de Bienestar Social, Samuel Badillo Amador, incluso hasta por las escaleras de la Torre Bicentenario, porque no era bien recibido en la zona de elevadores, fue designado en su lugar el licenciado Ángel Nájera Ortega, quien se desempeñaba como coordinador de Delegaciones de la misma dependencia que maneja la doctora Silvia Casas González.

De acuerdo con la versión difundida durante la entrega del nombramiento al nuevo funcionario, se cumple con la determinación de que cada integrante del equipo dé resultados y trabaje con lealtad institucional a la confianza que le fue conferida al recibir el nombramiento.

Prisa porque uno se fuera y prisa porque otro llegara, fue el diagnóstico que, desde la planta baja de la Torre del Parque Bicentenario, se hizo respecto a los movimientos en la Secretaría de Bienestar Social, cuya titular ya dijo que no será candidata a la presidencia municipal de Ciudad Victoria.