Designan a Ángel Nájera Ortega como Subsecretario de SEBIEN

-La Secretaria de Bienestar, Silvia Casas hizo entrega del nombramiento por instrucciones del gobernador Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 13 de 2026.- Como parte de los movimientos que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha decidido impulsar al interior de su gabinete, con el objetivo de fortalecer la confianza en el equipo que tiene a su cargo el desarrollo social del Estado, este lunes, la titular de SEBIEN, Silvia Casas González, entregó el nombramiento como nuevo subsecretario de Bienestar Social al licenciado Ángel Nájera Ortega.

Con este cambio, el gobernador reafirma su compromiso de que al frente de cada área esté un equipo sólido, comprometido y a la altura de los retos que demanda esta etapa de consolidación de logros en la reducción de las desigualdades y en el apoyo a las familias más vulnerables del Estado.

Egresado de la licenciatura en Administración y Mercadotecnia por la Universidad La Salle (Campus Victoria), Ángel Nájera se venía desempeñando como coordinador general de Delegaciones en la propia Secretaría de Bienestar Social, desde 2024 a la fecha.

Anteriormente, ocupó el cargo de Director de Agricultura en la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, de 2022 a 2024.

Con este relevo, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su determinación de que cada integrante de su equipo responda con resultados y lealtad institucional a la confianza depositada en él.

En su nuevo encargo, el Subsecretario de Bienestar Social tendrá la encomienda de avanzar en esta etapa de consolidación de logros y resultados que han permitido una histórica reducción de los índices de pobreza en las familias tamaulipecas.