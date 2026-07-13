Alinean esfuerzos para transformar desarrollo urbano de Tamaulipas

​La SEDUMA fortaleció la coordinación institucional y la planeación sostenible de la entidad, con la participación de los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la academia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 13 de 2026.- Con el propósito de impulsar un crecimiento ordenado, sostenible y con visión de futuro que se traduzca en mejores ciudades y mayor bienestar para las familias tamaulipecas, se llevó a cabo la Sesión de Instalación del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, un órgano que fortalecerá la coordinación entre instituciones y promoverá una planeación integral del desarrollo en la entidad.

Durante la sesión, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, agradeció la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organismos especializados y representantes de diversos sectores que integran este Consejo, cuya instalación formal permitirá consolidar un espacio permanente de diálogo, análisis y colaboración para definir políticas públicas que respondan a las necesidades actuales y futuras del estado.

“Estoy convencido de que, mediante el trabajo coordinado entre los distintos sectores representados, fortaleceremos la planeación territorial y el desarrollo urbano de nuestro Estado”, expresó.

Becker Hernández resaltó que, como eje rector de sus trabajos, el Consejo contará con el Programa Estatal para el Desarrollo Urbano Sustentable de Tamaulipas (PREDUST), instrumento estratégico que orientará la toma de decisiones para ordenar el crecimiento de las ciudades, fortalecer la movilidad, proteger el patrimonio natural y urbano, optimizar el uso del suelo y promover un desarrollo equilibrado en las distintas regiones de la entidad.

Añadió que entre las principales atribuciones del Consejo destacan analizar y evaluar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano; emitir recomendaciones para fortalecer la participación ciudadana; recibir y canalizar propuestas de la sociedad; opinar sobre proyectos estratégicos de infraestructura, equipamiento y servicios públicos; promover instrumentos de planeación y desarrollo regional; dar seguimiento a las acciones que impactan el crecimiento de las ciudades; impulsar la protección del patrimonio cultural y la imagen urbana, así como fomentar la investigación, la capacitación y la difusión de las políticas de ordenamiento territorial.

Además, el órgano colegiado podrá proponer temas para consulta pública, promover la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales, integrar grupos de trabajo especializados, emitir recomendaciones para mejorar la planeación urbana e informar a la sociedad sobre los avances y acciones de interés general en materia de desarrollo territorial.

El Consejo es encabezado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). Como secretario de Actas participa el subsecretario de Desarrollo Urbano, Fernando Daniel Páez Suárez, quien dará seguimiento a los acuerdos y trabajos del órgano colegiado. Asimismo, forman parte la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, el ITAVU, el IMEPLAN, los gobiernos municipales de Altamira, Tampico, Ciudad Madero, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa y Victoria, así como dependencias federales como SEDATU, INFONAVIT e INSUS. También participan representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el Colegio de Tamaulipas, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Colegio de Arquitectos del Sur de Tamaulipas.

Con la instalación de este Consejo, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la coordinación institucional y la participación de los distintos sectores para consolidar un desarrollo urbano más ordenado, sostenible e incluyente, alineado con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el PREDUST como la hoja de ruta para construir ciudades más resilientes, competitivas y con mayor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.