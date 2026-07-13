Activa SEDENER protocolo de atención a interrupciones del suministro eléctrico

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 13 de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas informa de la instalación del Protocolo de Atención ante Contingencias Eléctricas para la atención de los reportes de interrupciones en el suministro en el estado, derivadas de situaciones de emergencia.

De esta forma, siguiendo la instrucción del gobernador Américo Villarreal de escuchar y atender a la población, y de mantener una estrecha coordinación con las instancias federales como la Comisión Federal de Electricidad, es que se apoya en la canalización de los reportes que realiza la población al 071 para que se dé una oportuna atención y se logre el restablecimiento al suministro eléctrico.

Con base en el funcionamiento del Protocolo de Atención a interrupciones del suministro eléctrico, personal de la SEDENER acudió al Ejido La Presa del municipio de Ciudad Victoria, donde se presentó la interrupción del suministro eléctrico derivado de la sobrecarga del sistema a causa de las altas temperaturas que se han presentado en la región.

Los pobladores realizaron sus reportes al 071 y al hacer de conocimiento a esta Secretaría de la situación, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón, junto a personal de la SEDENER, arribaron al ejido, previa comunicación con el superintendente de la Zona Victoria de la CFE, Óscar Garcés, para que, de manera coordinada se diera atención a los reportes, con lo que cuadrillas de trabajadores de la División Golfo Centro de la CFE, acudieran a la zona para realizar los trabajos y restablecer el suministro eléctrico.

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, detalló que su deber como funcionarios públicos es acompañar a la población y canalizar los reportes de interrupción de emergencia del suministro ante la CFE para que en conjunto se dé el restablecimiento de la energía.

“Seguimos insistiendo a la ciudadanía de Tamaulipas que cuando se presente alguna afectación del suministro eléctrico, realice su reporte al 071 y nos informen de manera inmediata a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas o a través del Formulario del Protocolo, para que estemos en posibilidad de tener una coordinación rápida y que la Comisión Federal de Electricidad brinde el apoyo inmediato en el restablecimiento del servicio”, finalizó.