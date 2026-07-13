Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Feliz cumple a Hugo

*Seguramente lo celebrará trabajando

El que estará de manteles largos este martes 14 de julio, es nada más y nada menos que el Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva. Un activo político que pesa muchos quilates para la próxima contienda electoral para suceder a Eduardo Gattás Báez en la alcaldía Victorense.

Los bonos de Hugo han subido como la espuma, pues es uno de los políticos victorenses que más arraigo tiene en la capital tamaulipeca. Hombre sencillo y de palabra que cumple lo que promete y que para Morena es un hombre de peso que sin duda alguna garantizaría el triunfo electoral en las próximas elecciones del 2027.

Por si fuera poco, Hubo Reséndez Silva es hijo de uno de los ex alcaldes más estimados y queridos por los victorenses: Tito Reséndez Treviño, un hombre que sirvió a Victoria en su periodo como presidente municipal.

A Hugo no le pierda la huella y si Morena quisiera de verdad amarrar un triunfo electoral, ahí tienen en la figura de Hugo. Un serio baluarte de la política y de servicio a la comunidad en la persona del actual secretario del Ayuntamiento. Enhorabuena mi Hugo, y si usted lo conoce no deje de felicitarlo porque por ahí va la rola por la candidatura para Victoria.

NOTAS CORTAS

1.- Y hablando precisamente de cumpleaños, también va el saludo de la columna para el presidente de la Asociación de Tamaulipecos en Texas, Román Bock, pues él lo celebrará el próximo miércoles 15 de julio. Un militante morenista distinguido que ha destacado mucho en el tema de migrantes, pues desde su posición representa a la comunidad de connacionales que radica en Estados Unidos. Así que si lo conoce, no deje de felicitarlo. Enhorabuena líder y que vengan muchos años más de vida.

2.- Vuelven los operativos anti alcohol a operar normalmente en Ciudad Victoria y se mantendrá permanente durante las vacaciones de verano con el fin de prevenir accidentes ocasionados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, informó el titular de Seguridad, Tránsito y Vialidad de la localidad, Javier Córdoba González.

Asimismo explicó que los automovilistas no son detenidos de forma arbitraria, sino que existe un protocolo que determina cuándo una persona debe someterse a una prueba de alcoholemia, además de que se realizan revisiones aleatorias para reforzar la prevención. El objetivo es cuidar a la ciudadanía, dijo.

3.- Por cierto, el Día del Abogado en México se celebra cada 12 de julio. Esta conmemoración oficial se instituyó en 1960 a petición del entonces presidente Adolfo López Mateos, para recordar la primera cátedra de derecho impartida en América el 12 de julio de 1553 en la Real y Pontificia Universidad de México en 1553. Por tal motivo, va el saludo para todas y todos los abogados tamaulipecos, pero muy en especial para la Lic. Julissa Esmeralda Sánchez Saldivar, quien además es una excelente servidora pública, culta y con experiencia en la materia y forma parte del staff de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la UAT. Enhorabuena amiga, pues representas un pilar fundamental para la construcción de una sociedad con justicia, legalidad y profundo sentido humanitario.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco