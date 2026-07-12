Tamaulipas con cero monto observado en la primera entrega de resultados por la Auditoría Superior Federación en Cuenta Pública 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 12 de 2026.- Tamaulipas registró cero monto observado por parte de la Auditoría Superior en la cuenta pública 2025, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo.

Informó que en el marco de seguimiento y fiscalización al trabajo institucional en la administración pública del Estado de Tamaulipas, se notificaron resultados positivos y es que la administración estatal no registró montos observados ni cuantificados, recibiendo únicamente una recomendación atendida en tiempo y forma.

Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la Primera entrega de los Informes de auditoría a la Cámara de Diputados, derivado de la Fiscalización del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2025.

Refirió que en esta primera entrega, se presentaron resultados de la fiscalización nacional a la Distribución de las Participaciones Federales en la cual se verificó que la distribución y transferencias de las participaciones federales, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las entidades federativas y, en su caso, a los municipios y alcaldías, se realizara conforme al marco jurídico y normativo aplicable de manera oportuna, transparente y con base en las fórmulas establecidas.

Pedraza Melo dijo que en lo que corresponde al Gobierno del Estado de Tamaulipas se realizó, en general, una gestión adecuada de la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios del estado.

Por último señaló que estas acciones impactan el primer eje del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Américo Villarreal Anaya, consolidando la transparencia y garantizando que los recursos públicos se manejen con honestidad y que las personas servidoras públicas cumplan con las atribuciones que les confiere su encargo, construyendo así una sociedad más justa para todos.