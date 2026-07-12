Senadora Olga Sosa lleva mensaje de unidad y bienestar a las familias de Ocampo

La unidad es estratégica en la lucha por la dignidad del pueblo, la justicia el bienestar y la igualdad

Ocampo, Tam.- La Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz llamó a la militancia de Morena a mantener la unidad para fortalecer el proyecto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación respaldando de manera absoluta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía para que el bienestar llegue a todos los hogares de Tamaulipas.

Al participar en una asamblea más por la defensa de la soberanía, junto a la presidenta del Comité Estatal de Morena, Maestra Guadalupe Gómez y la diputada federal Blanca Narro, así como liderazgos municipales, Olga Sosa señaló que es el momento de cerrar filas para que la transformación llegue a este municipio.

“Debemos cerrar filas internamente y evitar las divisiones internas, porque la única forma de que llegue la transformación a Ocampo es mantener la unidad, la unidad es estratégica para luchar por la dignidad del pueblo y poner en el centro la justicia, el bienestar y la igualdad”, enfatizó.

Bajo la sombra de la emblemática ceiba de la plaza principal de Ocampo, la legisladora morenista enfatizó que en el movimiento de la cuarta transformación “el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, por eso debemos servir con humildad, con honestidad, con respeto y con amor, amor con amor se paga”.

La representante de los tamaulipecos en la Cámara Alta, quien habló de la defensa del proyecto de nación, fue reconocida por los oradores de ser la senadora con el mayor número de iniciativas presentadas y aprobadas en el Senado de la República.

La congresista tamaulipeca convocó a la militancia del Vergel de Tamaulipas a recorrer unidos el territorio, llevando casa por casa el mensaje por la defensa de la transformación y señaló que de la mano del gobernador Américo Villarreal Anaya, el estado de Tamaulipas se transforma en beneficio de la población.

En la asamblea participaron además la maestra Flor Escobedo Salas; profesor Héctor Sánchez Quiñones, Leonardo Pineda, el doctor Rafael Rodríguez y Sergio Huerta, Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena.