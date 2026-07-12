Por: Ana Luisa García G.

La Guardia Estatal, limitada frente a delincuencia del sur

La Policía turística, es la estrategia que los empresarios proponen para proteger el centro de Tampico, porque consideran que la Guardia Estatal está limitada frente al fenómeno delincuencia de la zona sur.

En ese marco, los empresarios del ramo turístico, consideran que la Guardia Estatal enfrenta limitaciones para cubrir toda la zona sur, de ahí que a través de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco y Servytur) al lanzado un exhorto para la implementación de una estrategia de vigilancia durante la noche y madrugada por los robos que se han presentado en esos horarios.

Lo anterior antes expuesto, enmarca la solicitud referida al municipio, consistente en la creación de una policía local, que podría ser “turística” o de “proximidad”, para que exista presencia de una corporación en los puntos de mayor afluencia de la ciudad.

GOBIERNO TIENE ESTRATEGIA EN APOYO AL TURISMO. – Ante la avalancha de miles de visitantes que se espera en la zona sur, el Gobierno de Tamaulipas tiene listo un estratégico plan de apoyo al turismo en ese punto de la entidad, donde se calcula el arribo de alrededor de 800 mil vacacionistas en esta época de verano. Desde luego, sin descuidar otros puntos de atracción en esta temporada.

Por su parte, Tampico se declara preparado, para recibir a esa afluencia, en una de las temporadas vacacionales más altas; el año pasado la ciudad recibió a 763 mil 933 visitantes en el verano 2026, existe la expectativa de lograr un incremento del 3 % de visitantes en sus diferentes atractivos y espacios recreativos.

Además, las autoridades locales y estatales han integrado una estrategia que contempla eventos familiares, mapas turísticos y herramientas digitales para mejorar la experiencia de los visitantes.

SIN FRENO LA DELINCUENCIA SE LA ZONA SUR: EMPRESARIOS. – La Policía turística, es la estrategia que los empresarios proponen para proteger el centro de Tampico, porque consideran que la Guardia Estatal está limitada frente al fenómeno delincuencia de la zona sur.

En ese marco, los empresarios del ramo turístico, consideran que la Guardia Estatal enfrenta limitaciones para cubrir toda la zona sur, de ahí que a través de la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco y Servitur) al lanzado un exhorto para la implementación de una estrategia de vigilancia durante la noche y madrugada por los robos que se han presentado en esos horarios.

Lo anterior antes expuesto, enmarca la solicitud referida al municipio, consistente en la creación de una policía local, que podría ser “turística” o de “proximidad”, para que exista presencia de una corporación en los puntos de mayor afluencia de la ciudad.

La realidad, es que crear un nuevo organismo para proporcionar seguridad requiere un presupuesto para el pago de sueldos, que es lo mismo que agregar elementos a la actual Guardia Estatal, con una cláusula que precise que esos elementos integren una corporación “turística” en protección de ese sector, es decir que una vez, en el caso de ser aprobado presupuestalmente, esos elementos no sean desplazados a otras áreas del municipio, ni mucho menos otros puntos geográficos. ¿Será mucho pedir, será realizable esta petición? Veremos lo que procede.

EXTRAORDINARIO FESTEJO CONMEMORATIVO DE NUEVO LAREDO. – Cuando lo político tiene alcances en lo social, logra extraordinarias expresiones, fue el caso de Nuevo Laredo, donde la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, prácticamente “tiró la casa por la ventana” con motivo del 174 Aniversario, logrando reunir alrededor de 15 mil espectadores por el atractivo que ofreció una buena cartelera musical, y una comida típica, que indudablemente fortalece la identidad de los habitantes arraigados en ese municipio fronterizo.

Fue un extraordinario evento el 174 Aniversario de Nuevo Laredo, con la presentación de la Banda Matute y la Campechaneada 2026, una tradición. Esta vez, además, se conmemoró el centenario del reloj público de la Plaza Hidalgo.

El evento se hizo a lo grande, y grande fue la respuesta al acudir miles de personas en torno a una cartelera musical y una comida típica, que propicio la convivencia de los neolaredenses y visitantes.