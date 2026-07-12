Playas de Tamaulipas, aptas y seguras para recibir a turistas en el verano 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 12 de 2026.- Las playas con mayor afluencia turística de Tamaulipas encabezadas por Miramar, Barra del Tordo, La Pesca y Bagdad, se encuentran dentro de la norma sanitaria, son seguras y aptas para recibir a los vacacionistas en esta temporada de verano.

Mario Rebolledo Urcádiz, informó que con la recolección de unas 300 muestras de agua de mar, previas al periodo vacacional, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) garantiza que las playas tamaulipecas no representan ningún riesgo a la salud de la población.

“Cada año y por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, tres semanas previas a los periodos vacacionales se realizan los muestreos en las playas del estado, los cuales consisten en determinar que no exista presencia de bacterias fecales, para garantizar que son aptas para los vacacionistas y sin riesgo a la salud de los bañistas”, detalló Rebolledo Urcádiz.

Dijo que los resultados de los estados con playas turísticas que existen en el país, se suben a las páginas de COFEPRIS y de SEMARNAT en la aplicación Playas MX, en donde se puede consultar las condiciones de cada una de ellas; y en el caso de las playas de Tamaulipas, se indica que son limpias y se encuentran dentro de los parámetros sanitarios correspondientes.

Destacó que, la Playa Miramar está certificada por la norma Mexicana y por la certificadora europea Blue Flag, reconocida por evaluar playas, barcos sostenibles, entre otros, bajo una serie de estrictos criterios medioambientales, educativos, de seguridad y de accesibilidad, con la finalidad de preservar los entornos costeros y marinos.

Cabe mencionar que en el periodo prevacacional verano 2026, la COFEPRIS analizó 289 playas de mayor afluencia turística del país.