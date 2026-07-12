Gradúa a nueva generación de docentes de preescolar la Normal de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 12 de 2026.- La Escuela Normal Federal de Educadoras “Maestra Estefanía Castañeda” celebró la graduación de la XXXIX Generación 2022-2026 de la Licenciatura en Educación Preescolar, donde las nuevas profesionistas recibieron el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación, asumiendo el compromiso de contribuir a la formación de las futuras generaciones.

La ceremonia fue presidida por el Director de la Normal, Julio César Leyva Ruiz, acompañado de Ariadna Miguel Chávez Cobos, Directora de Formación y Superación Profesional de Docentes, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y autoridades educativas y municipales.

Chávez Cobos destacó que las nuevas licenciadas han elegido una de las profesiones más sensibles y trascendentes, pues serán las encargadas de acompañar a las niñas y los niños en sus primeros acercamientos al conocimiento y al descubrimiento de sus capacidades.

Asimismo, transmitió el saludo y reconocimiento del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien afirma que la educación es el principal instrumento para la transformación social y la construcción de un Tamaulipas más justo y con mayores oportunidades para todas y todos.

De igual manera, subrayó el legado de la maestra Estefanía Castañeda, cuya visión y compromiso con la educación infantil continúan inspirando la formación de nuevas generaciones de educadoras.

Las autoridades coincidieron en que la labor docente trasciende las aulas y forja a las ciudadanas y ciudadanos, ya que cada educadora tiene la capacidad de transformar vidas, despertar talentos y fortalecer la formación integral de la niñez, con el privilegio y la responsabilidad de contribuir al desarrollo de las niñas y los niños de Tamaulipas.