Por: Raúl Terrazas Barraza

Los Pueblos Mágicos

La idea de que Tamaulipas cuente con cinco Pueblos Mágicos muy pronto es buena e interesante, porque mejorarán las vías de comunicación y, con ello, la posibilidad de un mayor movimiento turístico. Se trata de que, además de Tula y Mier, alcancen esa connotación Gómez Farías, Hidalgo y González.

A decir del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, los tres lugares tienen características que los hacen únicos: el atractivo de la Reserva de la Biósfera El Cielo, en Gómez Farías; la Virgen del Chorrito, en Hidalgo; y los campos de girasoles de González, así como patrimonio cultural y atractivos que invitan a los paseantes a visitarlos una y otra vez.

Se trata de dar un plus al éxito turístico que ya tienen los tres municipios; por ello, ya se reúne la documentación legal y técnica para presentarla a la Secretaría de Turismo federal, de la cual ya no se obtendrá financiamiento como el que tuvieron Tula y Mier, porque el programa de apoyo presupuestal fue suspendido hace años.

El Gobierno de Tamaulipas, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, definirá una estrategia con recursos propios o mediante la gestión de éstos ante la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de 2027, durante las negociaciones que las entidades realizan a través de mandatarios y legisladores, pueda autorizarse una partida para la infraestructura de los nuevos Pueblos Mágicos.

El asunto es buscar alternativas, si se toma en cuenta que la administración estatal podría definir proyectos para el mejoramiento de la imagen urbana, rehabilitación de plazas y centros históricos, señalización turística y promoción a través de sus canales oficiales mediante campañas publicitarias.

También los ayuntamientos pueden destinar algunos recursos a proyectos turísticos, en especial aquellos que se consideren seguros para la generación de derrama económica local.

Debe incentivarse la inversión privada para dar fortaleza al proyecto de Pueblos Mágicos; es decir, que hoteleros, restauranteros, comerciantes y empresas le entren a generar eventos culturales y festivales, promoción turística y contribuir al mejoramiento de espacios públicos mediante esquemas de colaboración, ya que con el turismo todos ganan, como sucede en Tampico, que sin playa tiene una gran ocupación hotelera y demanda restaurantera durante los periodos vacacionales del año.

Hernández Rodríguez, como responsable del turismo en Tamaulipas, tiene que hurgar en cualquier programa federal que pudiera ser fuente de financiamiento; entre otros, aquellos relacionados con obras de infraestructura urbana, la conservación del patrimonio o cualquiera que pudiera hacer llegar recursos a los municipios a través de la cultura, el desarrollo regional o el turismo comunitario.

El asunto no es quedarse con los brazos cruzados, máxime cuando los habitantes de los tres municipios que se propondrán como Pueblos Mágicos ya andan entusiasmados con la idea y, al tratarse de turismo comunitario, ya se ven con acciones relacionadas con gastronomía, ecoturismo, turismo rural y experiencias vinculadas con la producción artesanal y tradicional.

Don Eugenio Hernández Flores, quien fue director de Turismo en el Gobierno del Estado durante mucho tiempo, siempre decía que la apuesta por la industria sin chimeneas debe existir siempre, porque la derrama económica alcanza para muchos. Por ello, si son dos o cinco los Pueblos Mágicos en la entidad, no es la cantidad lo que cuenta, sino la capacidad para que esa connotación propicie la inversión conjunta y detone el desarrollo económico a ese nivel.

El valor promocional y turístico del nombramiento debe convertirse, de manera automática, en el reto de hacerlo rentable y sostenible para Gómez Farías, Hidalgo y González, sin depender de recursos federales directos, dado que es indispensable invertir en el mejoramiento de la infraestructura, los servicios, la movilidad, la limpieza, la seguridad y la promoción, bajo un esquema de participación estatal, municipal, de la iniciativa privada y de la sociedad misma, porque sólo así se evitará que la denominación de Pueblo Mágico se quede como un título honorífico y no como una herramienta efectiva para el desarrollo de esos municipios.

Los otros

A las y los abogados, su día les cayó en domingo, pero el lunes todavía será bueno para felicitarles por todo lo que representa su profesión en la sociedad victorense, tamaulipeca y mexicana; obvio, se trata de los abogados de bien, no de aquellos que utilizan sus conocimientos para hacer el mal.

En la vida de todas las familias siempre hay abogados y, ahora que la impartición de justicia está en manos de quienes ganaron sus postulaciones con el voto de las y los ciudadanos, la realidad es que, en procesos venideros, podrán postularse más profesionistas y que sólo los mejores sean quienes obtengan el respaldo social.

Gente muy profesional se encuentra en las asociaciones y colegios de abogados, así como en la recién formada agrupación de Abogados Juaristas que lidera en la entidad el licenciado Juan Esparza Ortiz.

Muchos buenos abogados son recordados en este día por las grandes contribuciones que hicieron al sistema de justicia en Tamaulipas, como el licenciado José Ascención Maldonado Martínez, quien fue el gran impulsor para el establecimiento de los tribunales federales en la entidad y que desempeñó el encargo del Ayuntamiento de su tierra, Llera, que lo convirtió en cronista municipal.

Porque ya comenzarán las vacaciones de verano, que de manera regular abarcan las dos últimas semanas de julio, el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, dispuso reforzar la vigilancia en las carreteras mediante un operativo especial que además incluye cruces internacionales y destinos turísticos.

Sobre el tema, el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González, hizo ver que todas las carreteras tienen vigilancia permanente de la Guardia Estatal y que serán incorporados agentes de proximidad para brindar mayor seguridad en playas, balnearios y sitios de gran concentración de personas para el disfrute de las vacaciones.

Esta semana también llega a Tamaulipas la canícula, fenómeno que propicia altas temperaturas y reduce las posibilidades de lluvia, excepto, claro, ante la presencia de algún huracán, porque la temporada para ese tipo de fenómenos naturales comenzó en junio y, en la práctica, concluye en octubre, aunque de manera oficial se extiende hasta noviembre.