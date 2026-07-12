Por: Raúl Terrazas Barraza

Aspirantes en modo expectante

Muchos funcionarios y políticos se encuentran en modo expectante, es decir, como el Secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien señaló con determinación que esperará las reglas del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para decidir si renuncia al cargo para irse como candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria o permanece en el gabinete estatal.

Caso similar es, sin lugar a dudas, el de Tomás Gloria Requena,Subsecretario general de Gobierno, quien, sin llamar por su nombre a la precandidatura a la alcaldía de San Fernando, cargo que ya desempeñó durante el sexenio del gobernador Egidio Torre Cantú y que ganó por el PRI, dijo a representantes de los medios de comunicación que le interesa Tamaulipas y le interesa San Fernando, al ser inquirido sobre sus aspiraciones políticas para 2027 o 2028.

Incluso, podría suceder que, como en el sexenio panista, cuando la titular de la Secretaría de Obras Públicas era la ingeniera Cecilia del Alto López ingresó al grupo de aspirantes a la presidencia municipal de Victoria, ahora, en este sexenio, el titular de esa misma dependencia, el ingeniero Pedro Cepeda Anaya, aparezca entre los prospectos en modo expectante, ya que, por su trabajo ordenado y efectivo en asuntos de obra pública, cuente con el respaldo de los victorenses para convertirse en alcalde.

Obvio, el caso más expuesto es el de Illoldi Reyes, porque ya hizo un intento por lograr la candidatura, pero tuvo que aguantar las ganas, en virtud de que Morena, al final de cuentas, dio la autorización para la reelección del actual alcalde. Así que lleva mano y quizá ni siquiera deba esperar las reglas, porque renunciar de una vez a la Secretaría del Trabajo le permitiría ponerse a trabajar en su proyecto pendiente y, de esa forma, aplacar a los acelerados que presionan al partido para que los tome en cuenta, entre ellos el empresario del pinol, el trapeador y la jerga, Jorge García García.

También los hay que, con alevosía, ventaja y sálvese quien pueda, desde dentro de la presidencia municipal se dedican todos los días a aprovechar el cargo para posicionarse como aspirantes morenistas y ejercer presión sobre quienes manejan el partido en el poder en Tamaulipas, para que los consideren en las encuestas que llevarán a cabo para determinar quién será el candidato a la alcaldía de la capital.

Por cierto, el INE realizará más monitoreos de la cobertura mediática del proceso electoral de 2027, con criterios para sancionar aquellas descalificaciones que se hagan sobre precandidaturas y candidaturas, algo que se logrará al ampliar a 14 las variables de análisis correspondientes a los programas de opinión.

Con esa nueva metodología, el INE incorpora elementos de medición como los mecanismos discursivos de descalificación que permitan detectar expresiones que, sin llegar a agresiones directas, estén encaminadas a generar molestia y enrarecer el ambiente político, en especial cuando se dirigen contra las mujeres. Esta nueva forma de monitoreo comenzará en septiembre próximo y será desarrollada por una institución de educación superior que revisará más de 70 programas, de los cuales 59 corresponden a espacios informativos.

Los otros

La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, a cargo de Carlos Irán Ramírez González, se pone del lado de los ciudadanos y ha comenzado a promover los beneficios que pueden obtener quienes requieran actualizar u obtener su licencia de conducir, para que acudan a las oficinas fiscales y la tramiten con un descuento considerable, ya que la licencia permanente cuesta mil 994 pesos y la de dos años de vigencia, mil 173 pesos.

El asunto es que vienen las vacaciones de verano en las dependencias gubernamentales y también en las empresas de la entidad, las cuales deben cumplir con la Ley Federal del Trabajo otorgando los periodos de descanso correspondientes. Así que los ciudadanos pueden disponer de tiempo para realizar el trámite de la licencia, en el entendido de que esta semana se pagan por adelantado los salarios en áreas gubernamentales y las correspondientes primas vacacionales.

En razón de esto último, la invitación de la Secretaría de Finanzas tiene su lado bueno, ya que además se mantienen los descuentos en recargos para la actualización de placas de vehículos particulares, tanto nacionales como regularizados.

Este año y en 2027 el pago de los derechos vehiculares resulta más económico porque no hay cambio de placas, sino únicamente refrendo de las mismas, por lo que, al reducirse los recargos, las personas pagan poco más de mil 500 pesos.

Pésimo espectáculo ocasiona que los dueños de antros ubicados sobre la calle Ocho de Ciudad Victoria, porque, a sabiendas de que nadie puede decirles nada sobre el tiradero de basura —como botellas, cajas de cartón de bebidas embriagantes, bolsas con residuos de comida y hasta malos olores, ya que a altas horas de la noche las banquetas se convierten en mingitorios a cielo abierto—, permiten que permanezca por días.

Obvio, a ello se agregan las molestias ocasionadas a las familias que viven cerca de esos establecimientos por el ruido. Además, ya utilizan como estacionamiento uno de los carriles laterales y las banquetas de la avenida Tamaulipas, sin que nadie les diga nada, ni siquiera durante los operativos de alcoholímetro, en los cuales podrían aprovecharse las grúas para retirar los vehículos que invaden los espacios de circulación de peatones y automóviles.

Para entender bien la situación hay que decirlo con todas sus letras: los antros generan diferentes tipos de caos antes, durante y después de los pachangones que organizan y con los cuales ganan dinero, pero no invierten en la limpieza de los espacios públicos.

Es posible que desde la Secretaría del Ayuntamiento de Victoria se pudiera poner orden al desmán que existe en la ciudad, porque ello elevaría el capital político de quien emprendiera esa acción, dado que los ciudadanos desean la intervención del municipio para frenar el caos antral capitalino.