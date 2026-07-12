Fortalece Tamaulipas manejo integral del agua para consumo humano, agrícola y uso industrial: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 12 de 2026.- En Tamaulipas hay una visión integral del manejo del recurso agua, desde el punto de vista, primero, humano; después, en el desarrollo agrícola y sustentable de la producción de alimentos; y también en la gestión para tener suficiencia para el desarrollo empresarial, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En el segundo programa de la serie “El agua que produce”, en la edición dominical de “Diálogos con Américo”, el gobernador afirmó que esta visión integral también está contemplada en la Ley Federal de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y con un esfuerzo al que se suma el Estado, cuidando el debido cumplimiento de las concesiones para evitar la sobreexplotación o mal uso de este recurso tan esencial también para el sustento del campo.

En atención a la participación ciudadana, a través de una llamada telefónica al programa, el gobernador destacó el apoyo que brinda la presidenta Claudia Sheinbaum con más de 4 mil 200 millones de pesos para la tecnificación de los Distritos de Riego en la frontera, el 025 y 026, que en conjunto constituyen la mayor superficie bajo tecnificación de riego que se tiene a nivel nacional y que ronda alrededor de las 300,000 hectáreas.

Agregó que, gracias a todo este esfuerzo en apoyo al sector agrícola del estado, Tamaulipas podrá recuperar su capacidad tecnificada de riego en el campo. “Podemos nuevamente ser una potencia desde el punto de vista geográfico y con la capacidad y extensión de tierra que tiene Tamaulipas para orientarla a este fin”, dijo.

“Seguramente Tamaulipas volverá a destacar como un estado generador de alimentos para el beneficio no solo de nuestra entidad, sino también para aportar al consumo nacional”, agregó.

Respecto a las condiciones de almacenamiento de las presas en el estado, señaló que actualmente existe el abasto y almacenaje suficiente para que no haya problemas en el surtimiento urbano.

Explicó que las presas internacionales de donde se surte de agua la población de la frontera, principalmente las presas La Amistad y Falcón, y también la contribución de una presa que no es internacional, pero está en la frontera de Tamaulipas, que es la Marte R. Gómez, cuentan con el almacenamiento suficiente.

Respecto a la presa Vicente Guerrero, mencionó que está por arriba del 60%, a pesar de que ya terminó el ciclo agrícola de este distrito.

“La presa está cerrada y está nuevamente almacenando, tenemos el 60% de la presa, eso equivale a más de 2,000 millones de metros cúbicos almacenados y cuando iniciamos esta administración la teníamos en el 7%”, explicó.

Agregó que hacia la zona sur existen otras seis presas muy importantes y, afortunadamente, también con esta temporada de lluvias, se encuentran alrededor del 90% o por arriba de este nivel e, inclusive, el sistema lagunario registra una capacidad por arriba del 100 por ciento.

El gobernador mencionó también que Tamaulipas ha sido una parte de la solución de los compromisos del Tratado de 1944 de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos y que, bajo la acertada dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha podido negociar y solucionar los adeudos que se tenían en el pasado ciclo hidrológico de esta cuenca para cumplir con los requisitos internacionales y en los que Tamaulipas ha aportado lo que le corresponde en ese sentido.

Afirmó que se ha cuidado siempre el estar atento al derecho humano al agua y, en la medida de lo posible, mantener la demanda de los Distritos de Riego, sobre todo del 025, para que completen sus ciclos agrícolas y la producción también de alimentos, que es esencial para nuestro país.

Indicó que también existe el compromiso de Nuevo León para dar cumplimiento a un acuerdo entre ambos estados para construir un emisor de aguas tratadas con calidad para riego agrícola, de la ciudad de Monterrey, y se recupere también volumen de agua a razón de ocho metros cúbicos por segundo hacia la presa Marte R. Gómez y, de esa forma, garantizar el abasto de agua para este uso agrícola en estos distritos ya de una forma tecnificada.