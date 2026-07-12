Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Relevo de Arnulfo para largo

Según fuentes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Ciudad de México, la convocatoria para la elección del próximo dirigente de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, no será ni hoy ni mañana, sino hasta el 27 o 2028.

Solo algunos estados como Nuevo León, Querétaro y otros, habrán de renovar sus Comités Ejecutivos Seccionales. Eventos que se realizarán antes de que concluya el presente año y previas a asambleas donde habrá de rendirse informes tanto de Secretarios Generales en turno, como de los respectivos secretarios de finanzas, para qué posteriormente se emita las convocatorias respectivas, pero insistimos, Tamaulipas no está contemplado para el cambio del seccional, que por consiguiente, quienes hoy se andan moviendo tendrán que esperar más tiempo para participar en el proceso de renovación seccional.

Mientras tanto, Arnulfo Rodríguez Treviño seguirá mandando galleta, pese a quien le pese, por lo que se repetirá entonces la historia de Rigoberto García Vázquez, que estuvo casi 6 años al frente del sindicato en Tamaulipas.

Por lo tanto, no se alboroten y déjense de cosas, por lo que todo va bien en la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas, al frente el político nato líder del Ejido “Los Charcos” del municipio de Villagrán, Arnulfo Rodríguez Treviño.

NOTAS CORTAS

1.- En el ranking de las y los alcaldes mejor evaluados de Tamaulipas, según la casa encuestadora Mitofsky, en lo que va del mes de julio, señala que Carlos Peña Ortiz esta en primer lugar con un 44.5%; él es el presidente municipal de Reynosa y se encuentra en segundo lugar de la lista de ediles mejor evaluados de la entidad, el alcalde victorense Eduardo Gattás Báez con un 43.9%, y en el sótano aparece el maderense Erasmo González Robledo con un 39.4%, por lo que las preferencias se empiezan a mover y el panorama político de cara al 2027 se pone interesante con estos resultados.

2.- Senadora de territorio. Olga Sosa Ruiz es una digna representante legislativa de territorio y con amplia capacidad de gestión. Al menos es lo que reconoce la clase política tamaulipeca, que ve con buenos ojos que la tampiqueña, no le afloja para dedicarse a solo cobrar por ocupar el escaño y así la vemos constantemente recorriendo las diferentes regiones de Tamaulipas.

Sosa Ruiz, con el impulso que dan las ganas de servir y dar resultados, en estos últimos días, se ha visto muy activa y presente junto a los morenistas tamaulipecos de Reynosa, Llera, Ocampo y otros municipios más, donde a través de Asambleas Informativas comparte las reformas constitucionales y los programas de bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que llegan a los hogares de las familias de Tamaulipas.

3.- La Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera de este lunes 13 de julio y previo a las vacaciones de verano, será en el Polyforum “Dr. Rodolfo Torre Cantú” y le toca organizar y desarrollar a la secretaria de Administración; la anfitriona será Luisa Eugenia Manautou Galván, cuyo evento es coordinado por el área de Comunicación Social y la misma que encabezará como de costumbre el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya. La cita es las 8:00 a.m. Atuendo institucional, dice la invitación.

4.- Que bueno saber que el subsecretario de Bienestar Social en Tamaulipas, el buen amigo y hermano Samuel Badillo Amador, se reportó este sábado pasado en estado de salud estable tras sufrir un evento de presión alta. Qué bueno, pues tus amigos, familiares y el gobierno del estado te necesitan y te esperan 100 años más de vida.

El funcionario comunicó en su feis que se encuentra en proceso de recuperación y acompañado por su familia tras recibir la atención médica correspondiente, quien agradeció las muestras de apoyo recibidas y adelantó que prevé regresar pronto a sus actividades territoriales en el estado, bajo la línea de trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.