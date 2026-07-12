Descubre Ciudad Victoria; hay naturaleza, cultura, y gastronomía

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 12 de 2026.- La capital tamaulipeca es otro de los destinos turísticos de Tamaulipas, durante esta temporada de vacaciones de verano, en el cual se prevé una afluencia récord de más de 80 mil visitantes y una derrama económica superior a los 74 millones de pesos.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que Ciudad Victoria y sus alrededores no son simplemente un destino turístico, son una experiencia completa que combina aventura, naturaleza, historia, gastronomía y mucho más.

“Ciudad Victoria, la perla de Tamaulipas, brilla con más fuerza que nunca, el gobernador Américo Villarreal Anaya le está metiendo recursos sin precedente, mejor infraestructura, más seguridad y un futuro lleno de progreso”, señaló.

Destacó que hay sitios como Janambres Rojo Milenario, un paraíso rodeado de montañas y bosque, y que en esta temporada de lluvias, el paisaje se transforma por completo, y la naturaleza luce espectacular.

Señaló que si buscan adrenalina, la tirolesa que cruza la sierra es una experiencia inolvidable; pero si prefieren conectar profundamente con la naturaleza, Altas Cumbres es el lugar ideal, pueden subir al famoso Mirador de Altas Cumbres que regala una de las vistas más impresionantes de la región, perfecta para esa fotografía que todos quieren presumir, además hay un plus con muchos comedores para disfrutar la gastronomía.

Ahí, también se puede recorrer el Camino Rojo caminando, corriendo o pedaleando, y muy cerca se encuentra otro imperdible, el Balcón de Montezuma, un sitio cargado de historia con senderos maravillosos y vegetación exuberante.

Un poco más adelante por la carretera Interejidal está el Ojito de Santa Ana, un oasis de agua cristalina perfecto para disfrutar en familia o con amigos. Además del Corredor Gastronómico Interejidal.

De regreso al centro de Ciudad Victoria, hay una gran variedad de atractivos, está el museo Tamux, el Museo Regional de Historia, el Zoológico Tamatán, el Planetario “Dr. Ramiro Iglesias Leal”, la Pinacoteca, el Centro Cultural y Punto Tamaulipas, este ultimo, un espacio de la Secretaría de Turismo donde podrán encontrar artesanías locales e información turística, entre otros más.

Todos estos lugares te ayudan a desconectarte de la rutina y recargar energías, Ciudad Victoria no es solo un lugar para visitar, es aventura, historia, sabor y mucho más, no solo es destino, es una perla que merece ser descubierta, concluyó.