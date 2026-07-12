Continúa SSPT proceso de reclutamiento de Policía de Investigación con 32 vacantes operativas

-La nueva policía actuará en cuatro campos de acción de la mano del Ministerio Público en la investigación de delitos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 12 de 2026.- Derivado de los acuerdos nacionales y del Modelo de Unidades de Investigación Criminal (MUDIC) elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Tamaulipas se lleva a cabo el proceso de reclutamiento dirigido a profesionistas que formarán parte de la Policía de Investigación de la Guardia Estatal.

En esta primera etapa, el director del Consejo de Desarrollo Policial, Gerardo Rodríguez Granados, comentó que, para el primer escalón del Curso de Formación Inicial, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) está ofertando 32 vacantes dirigidas a profesionistas de 23 a 35 años, egresados de carreras afines a la investigación de delitos como Licenciatura en Derecho, Criminología, Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre otras.

Lo anterior debido a que esta policía actuará con base en un Programa de Formación estructurado en cuatro especialidades de acuerdo al MUDIC: Gestión Jurídica, Investigación y Análisis de Gabinete, Investigación de Campo, y Procesamiento del Lugar de Intervención; para ello, deberán acreditar una capacitación en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT) en un lapso de cinco meses.

Por su parte, la encargada del Área de Reclutamiento, Denise Estefanía Torres Marín, destacó que la oferta salarial mensual de 36 mil 854.82 pesos antes de impuestos, además de las prestaciones que la SSPT brinda a su personal operativo: seguro de vida, servicio médico, vacaciones, aguinaldo, bonos y becas.

Algunos de los requisitos para varones interesados son: contar con la cartilla del servicio militar liberada y estatura mínima de 1.60 metros, mientras que, para las mujeres es de 1.55 metros; en ambos casos, se solicita un índice de masa corporal entre 18.5 y 33.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al: 800 122 2336 y a las páginas oficiales de Facebook e Instagram: Únete a la Guardia Estatal