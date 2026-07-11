Por: Raúl Terrazas Barraza

Lucha sindical honorable

Aunque en apariencia la sucesión en la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ve sencilla y natural, sin complicaciones ni dimes y diretes entre los grupos conformados a partir del deseo personal de los aspirantes y la libertad otorgada por el dirigente, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, algo que es cierto y que debe defenderse es el honor de la organización, a fin de evitar que caiga en el descrédito.

La insistencia del profesor Enrique Meléndez Pérez para repetir en la dirigencia estatal, para emular al actual dirigente, quien está al frente de la organización por un segundo periodo, obvio que está fuera de toda lógica. Su tiempo ya pasó y las condiciones de ahora no son las mismas que en la elección pasada; sobre todo, porque los liderazgos nuevos comenzaron a trabajar desde hace meses para elevar el nivel de la competencia sindical.

Bajo ese esquema, en el cual la dirigencia actual quiere una mejor proyección del sindicalismo magisterial, Rodríguez Treviño impulsa, antes que nada, el fortalecimiento de la educación con el trabajo de los maestros, quienes resolvieron ir en la dirección trazada por el gobernador Américo Villarreal Anaya respecto a los objetivos de la Nueva Escuela Mexicana.

La Sección 30 del SNTE mantiene firme el compromiso de que la educación sea de calidad y hacer posible que cada estudiante alcance su máximo potencial mediante el trabajo en equipo entre la escuela, la familia y el magisterio, fórmula que aplica el grupo que lidera esa organización. Por tanto, debe cuidarse del descrédito y las complicaciones.

Debiera entenderse que la sucesión que debe realizarse este año, por allá en el último trimestre, debe estar libre de pleitos y, aunque haya quienes buscan amarrar navajas para que todo se salga de control, vale la pena tomar en cuenta los comentarios de la parte que no interviene en el sindicalismo: los padres de familia, porque ellos están a favor de procesos claros, sencillos y que hagan crecer al sindicato como organización de forma honorable.

Los otros

Unos días antes de que concluyan los cursos de verano y finalicen las actividades administrativas en todas las áreas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se realizó la Asamblea Universitaria que tuvo como sede la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán.

La agenda de trabajo consideró acuerdos para mantener el paso adecuado en las actividades contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional, que prevé la proyección de la UAT hacia el exterior y abrir nuevas puertas para el desarrollo del estado con la creación de carreras innovadoras, tanto a nivel de licenciatura como de maestrías y doctorados.

En la apertura de la sesión de la Asamblea Universitaria, el rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, comentó a directores de todas las unidades académicas y colaboradores de su gabinete, así como a representantes de docentes y alumnos que conforman el máximo órgano de la institución, que el avance es sustancial y que ha marcado pauta en el país, porque la Universidad se ha adaptado a las demandas del sector productivo, al que responde con una mayor oferta educativa, en especial en posgrados.

En más de dos años de intenso trabajo desde la Rectoría de la Universidad, los liderazgos se han afianzado; las relaciones con los sectores educativos, tanto estatal como nacional, y desde luego con el sector productivo, son una fortaleza de la UAT, más aún por el respaldo otorgado sin reservas y de manera sólida por el Gobierno del Estado, que tiene a su cargo el doctor Américo Villarreal Anaya.

En mucho, ello explica que el líder de los universitarios hable de la armonía que existe al interior de la UAT y del trabajo en equipo que se realiza en todas las áreas académicas, dándose la oportunidad de llevar por el camino correcto todos los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, como la actualización de la oferta educativa, en este caso los posgrados.

La Asamblea también aprobó la renovación del plan académico de Médico Veterinario Zootecnista de la Facultad ubicada en Ciudad Victoria, una de las instituciones icónicas de la UAT, en razón de que las y los estudiantes provienen de muchos estados de la República y del extranjero. Aunque allí mismo fue suspendida la Licenciatura en Producción Agropecuaria Sustentable, que se había echado a andar hace algunos años.

En el caso de Enfermería, también se concretó la actualización de la licenciatura para las facultades de Victoria, Mante, Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico y de la propia Reynosa Aztlán, donde la carrera es reciente.

Fue avalada por la Asamblea Universitaria la titulación por experiencia profesional y curso de actualización profesional para ingenierías y licenciaturas de la Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo, y el rector dijo que el compromiso es firme para impulsar el crecimiento de la UAT en unidad y cohesión, a fin de ofrecer oportunidades de profesionalización a la juventud tamaulipeca.

El diputado por el Distrito Local 10 de Matamoros, doctor Víctor García Fuentes, se acaba de anotar para las elecciones del año que viene, en una de las dos opciones que tiene: ir por la reelección como legislador o entrarle a las encuestas para buscar la candidatura a la presidencia municipal de aquella fronteriza ciudad, a la cual le urge un buen alcalde, pero ya.

El galeno, quien es presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, tiene una carrera política positiva y, tras su incursión como legislador, claro que debe aprovechar su momento para ampliar el proyecto político personal que surgió hace muchos años y que cristalizó con el respaldo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Desde luego, ir por la alcaldía tiene su chiste, porque el actual presidente municipal ya trabaja para su reelección, aunque se antoja difícil que pueda quedarse; sin embargo, puede estar en la boleta si funcionara un enroque entre él y el legislador local, es decir, que el alcalde sea candidato a diputado y el diputado candidato a la presidencia municipal.

Podría ser un buen experimento regeneracionista, con la posibilidad de que agrade a los electores matamorenses y que estos acudan con gusto a las urnas en junio del año que viene.