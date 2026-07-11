Fortalece STPS emprendimiento con entrega de equipo productivo a dos negocios de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Julio 11 de 2026.- Con el objetivo de impulsar el autoempleo y fortalecer proyectos productivos que contribuyan al desarrollo económico de las familias tamaulipecas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entregó equipo especializado a dos emprendedoras beneficiarias del subprograma Tamaulipas Emplea, estrategia Tamaulipas Equipa, permitiendo consolidar negocios dedicados a la elaboración de repostería y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Esta estrategia forma parte de la política pública impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para fomentar el desarrollo económico con sentido humanista. En este marco, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que el fortalecimiento del emprendimiento representa una herramienta para que más personas consoliden su patrimonio, generen ingresos y mejoren la calidad de vida de sus familias mediante un empleo digno y sustentable.

Durante la jornada se entregó equipo productivo a Ana Daniela Ramírez Gaytán, responsable del emprendimiento “Postrecitos Annas”, y a Estela Espino Rodríguez, propietaria de “Ari Postres y Pasteles”. Cada beneficiaria recibió un horno convencional con base tipo gaveta y una batidora con cabezal inclinable de acero inoxidable, mediante un apoyo en especie por 29 mil 348 pesos, fortaleciendo la capacidad productiva de ambos negocios.

La Directora General de la Oficina del Servicio Nacional del Empleo de Tamaulipas, Consuelo Nayeli Lara Monroy, señaló que el subprograma Tamaulipas Emplea, en su estrategia Tamaulipas Equipa, está dirigido a personas buscadoras de empleo que cuentan con conocimientos, habilidades y experiencia para emprender una actividad productiva, otorgándoles maquinaria, mobiliario, equipo y herramientas que favorecen el autoempleo, la consolidación de microempresas y la creación de empleos dignos y sustentables

Indicó que con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso de continuar acercando apoyos que impulsen el crecimiento de pequeños negocios, fortalezcan la economía regional y permitan que más familias tamaulipecas construyan un mejor futuro a partir de su esfuerzo y talento.

En la entrega participaron, el Director de Comercio, Empleo y PYMES del Municipio, Ever Leonardo Oceguera García; el Coordinador de Apoyos Financieros y a la Capacitación del SNE en Tamaulipas, Ernesto Cristóbal Fuentes García; la Coordinadora de la Unidad Regional Nuevo Laredo del SNE en Tamaulipas, Paola Melina de Luna Zúñiga; así como las beneficiarias Ana Daniela Ramírez Gaytán y Estela Espino Rodríguez.