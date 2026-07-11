Fortalece el Subsistema de Transparencia del Estado de Tamaulipas, el acceso a la información de las y los ciudadanos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 11 de 2026.- En el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria 2026 del Comité del Subsistema de Transparencia del Estado de Tamaulipas, Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, en calidad de presidenta de este comité, encabezó los trabajos institucionales orientados a fortalecer https://drive.google.com/drive/folders/1l57Vykebti1Lzc8y220mWdzQJiOXNJtm?usp=sharingel acceso a la información y la rendición de cuentas en el Poder Ejecutivo.

En este acto solemne, la presidenta del comité tomó la protesta de ley a Francisco Javier Ruíz Reta, titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como a Luis Gerardo Charles Torres, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, como nuevos integrantes del Comité.

“Con la incorporación de ambos funcionarios, a este comité asegura la continuidad de sus operaciones con perfiles de alta responsabilidad y con estricto apego al marco legal vigente” expresó Pedraza Melo.

Como parte del orden del día, las autoridades presentes desahogaron aspectos para asegurar el correcto funcionamiento del subsistema. En este sentido, se presentó y ratificó formalmente el calendario de sedes para las sesiones ordinarias del segundo semestre del año, al tiempo que se aprobó el esquema de alternancia que regirá los encuentros de carácter extraordinario, garantizando así un esquema dinámico y participativo entre las autoridades garantes que integran el comité.

Por unanimidad de votos se acordó que las autoridades garantes trabajaran en una reforma de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, respecto de sus obligaciones específicas de transparencia, se emitió también una recomendación institucional para que los integrantes del comité, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, desarrollen una propuesta de guías metodológicas destinadas a la optimización en la atención de recursos de revisión, solicitudes de información, denuncias y verificaciones en la materia.

A través de estas iniciativas se consolida la transparencia y acceso a la información en el aparato gubernamental, en alineación con el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya por garantizar el derecho a la información y alinear al estado al objetivo 17 de la Agenda 2030, crear instituciones sólidas.