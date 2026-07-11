Convertirá Gobierno de Tamaulipas residuos de papel en apoyo para la educación

-Con el reciclaje de documentos depurados, el estado impulsa acciones que protegen el medio ambiente y fortalecen la infraestructura educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 11 de 2026.- Lo que antes ocupaba espacio en archivos y oficinas hoy comienza a convertirse en una oportunidad para fortalecer las escuelas públicas. Con esa visión de aprovechar los residuos y generar un beneficio directo para la sociedad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en congruencia con la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, puso en marcha un programa de reciclaje de papel que permitirá dar un nuevo destino a documentos que ya cumplieron su función.

Como parte de esta primera jornada, se recolectaron alrededor de 25 toneladas de papel provenientes de procesos de depuración documental realizados por el Poder Judicial del Estado en sus instalaciones de Ciudad Victoria, Altamira y El Mante, material que será reciclado mediante una empresa especializada.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, explicó que la meta es impulsar un esquema de economía circular en el que los residuos dejen de representar un costo y se conviertan en un beneficio tangible para la comunidad educativa.

“La intención es dar un nuevo valor a los residuos para que regresen a la sociedad en forma de beneficios. En vez de pagar por retirar el papel acumulado, buscamos que pueda convertirse en mobiliario, materiales o equipo útil para las escuelas”, señaló.

Detalló que, mediante este esquema de colaboración, la empresa recicladora recibirá el papel recuperado para su transformación y, como contraprestación, entregará artículos educativos, mobiliario y equipo, incluidos equipos de aire acondicionado, que serán destinados a escuelas públicas de Tamaulipas, contribuyendo al fortalecimiento de los espacios educativos y al cuidado del medio ambiente.

En representación de la Magistrada Presidenta, Tania Gisela Contreras López, asistió la Presidenta de la Comisión de Personal, Seguimiento a Sistemas Penal, Oral y Laboral, Dellanira Octavia Trujillo Soto, quien agradeció el apoyo de la SEDUMA y destacó que la depuración documental se realizó con estricto apego a la Ley General de Archivos.

El papel recuperado será triturado y enviado a una planta recicladora, donde mediante un proceso de transformación con agua se convertirá nuevamente en pasta de celulosa para fabricar nuevos productos. Este modelo de economía circular demuestra que una adecuada gestión de los residuos puede generar beneficios ambientales, sociales y económicos para Tamaulipas, al convertir documentos en desuso en apoyos concretos para fortalecer la educación pública.