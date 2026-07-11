Conquistan el Triatlón Tamaulipas Eduardo Núñez y Fernanda Salazar

-Atletas de élite obtuvieron el primer lugar en las ramas varonil y femenil de la justa deportiva con una bolsa de premios de 100 mil pesos

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Julio 11 de 2026.- El Triatlón Tamaulipas Ichich Tenek 2026 fue un verdadero espectáculo de alto rendimiento, cientos de atletas lo dieron todo en natación, ciclismo y carrera en las impresionantes locaciones del sur tamaulipeco.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas señaló que, “el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, fortalece día con día los eventos turísticos en el estado, generando un importante incremento en el número de visitantes y una mayor derrama económica, con estas acciones, Tamaulipas contribuye de manera decisiva a consolidar a México como la quinta potencia turística del mundo”.

Hernández Rodríguez entregó los premios a las campeonas y campeones de la categoría élite, el primer lugar varonil fue para Eduardo Núñez Gómez con un tiempo de 00:54:22; Segundo lugar, Erick Arturo Ortigoza Rodríguez con un tiempo de 00:54:43 y tercer sitio para Obed Díaz Quiroz con un tiempo de 00:55:15.

Mientras que en la rama femenil, el primer lugar fue para María Fernanda Salazar Hernández con un tiempo de 01:06:15 y María Cristina Soto López en el segundo espacio con un tiempo de 01:10:56

Tras agradecer la participación entusiasta de las y los atleta y el éxito obtenido, Hernández Rodríguez acompañado del presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, entre otras autoridades municipales, deportivas y empresariales, destacó que la Secretaría de Turismo comenzará con los preparativos del triatlón en su edición 2027, el cual adelantó que estará lleno de sorpresas

“Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestros eventos, deportivos. gastronómicos, artesanales, culturales, como el próximo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que reunirá a los 177 pueblos del país y que tendrá de sede el puerto de Tampico, con los que Tamaulipas seguro te enamora”, concluyó.