Busca Tamaulipas convertir a Gómez Farías, Hidalgo y González en Pueblos Mágicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 11 de 2026.- Mientras se eleva la infraestructura, la promoción y la experiencia turística de los pueblos mágicos de Tula y Mier, se trabaja simultáneamente en la preparación técnica y documental de tres nuevas propuestas para la próxima convocatoria que se emita, con los Municipios de Gómez Farías, Hidalgo y González en Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que “estos tres municipios cuentan con atributos excepcionales que los posicionan como fuertes candidatos para obtener la distinción de Pueblo Mágico, al contar con una gran riqueza natural, patrimonio cultural vivo, tradiciones arraigadas y una autenticidad única que cautiva a quienes los visitan”.

“Estamos completando la documentación técnica y legal para, en cuanto se publique la próxima convocatoria, postular las extraordinarias bellezas naturales de estos municipios y seguir engrandeciendo el mapa turístico de Tamaulipas”, dijo.

El funcionario explicó que: “el gobernador Américo Villarreal Anaya ha destinado recursos estratégicos a los principales destinos turísticos, con el objetivo de mejorar su infraestructura y promoción, generando desarrollo real y bienestar directo en las comunidades”.

Paralelamente, la Secretaría de Turismo continua avanzando en los preparativos del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026, que se celebrará en Tampico y reunirá a los 177 Pueblos Mágicos de todo el país.

Este gran evento convertirá a Tamaulipas en el corazón artesanal, gastronómico y cultural de México, una oportunidad única para mostrar al mundo nuestra riqueza, tradiciones vivas y la calidez de nuestra gente, concluyó Hernández Rodríguez.