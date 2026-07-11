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Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal refuerza vigilancia en zonas de difícil acceso

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-Patrullajes a caballo amplían cobertura en entornos naturales de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 11 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la seguridad y la presencia policial en áreas de difícil acceso, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través del Agrupamiento Montado de la Guardia Estatal, realiza recorridos de vigilancia y proximidad en zonas rurales, turísticas y de entorno natural.

Para estas labores, el agrupamiento cuenta con más de 50 equinos adiestrados, que permiten a las y los elementos desplazarse por terrenos donde el acceso de vehículos resulta limitado, facilitando la prevención y disuasión del delito, así como la atención oportuna de llamados de emergencia.

Gracias a la capacitación permanente de jinetes y equinos, este agrupamiento mantiene una presencia operativa en espacios como brechas, ríos, playas y otros sitios de difícil acceso, contribuyendo además a la protección del medio ambiente y a la prevención de ilícitos que afectan los ecosistemas locales.

Estos recorridos a caballo se realizan de manera permanente en zonas rurales y de naturaleza de difícil acceso, lo que permite garantizar la seguridad de la ciudadanía en estos sitios.

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