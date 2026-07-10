Transforma Reciclatón 2026 el compromiso ciudadano en apoyo para el bienestar animal

-La SEDUMA entregó más de media tonelada de alimento para mascotas a asociaciones civiles de Ciudad Victoria, donadas por la empresa responsable del manejo y disposición final de los residuos electrónicos recolectados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- El compromiso de la ciudadanía con el cuidado del medio ambiente se convirtió en un beneficio directo para el bienestar animal. Como resultado del Reciclatón 2026, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, encabezó la entrega de más de media tonelada de alimento para mascotas a asociaciones civiles de Ciudad Victoria, fortaleciendo la labor que realizan diariamente en el rescate, atención, esterilización, concientización y promoción de la adopción responsable de perros y gatos en situación de calle.

La entrega marcó el cierre de la iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), en coordinación con la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT).

El donativo estuvo a cargo de la empresa responsable del manejo y disposición final de los residuos electrónicos recolectados durante la jornada realizada el pasado 6 de junio en la capital del estado, donde se reunieron cerca de 10 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos.

Este resultado demuestra que el reciclaje puede generar beneficios que trascienden el cuidado del entorno. Cada aparato entregado por las y los tamaulipecos contribuyó a construir una cadena de colaboración entre sociedad, gobierno e iniciativa privada, haciendo posible respaldar de manera directa a organizaciones que dedican su esfuerzo cotidiano a proteger y mejorar la calidad de vida de animales en situación de calle, como la Fundación Arkadia, Refugio Azteca, Animalistas del Sol, KN Proyect, Refugio Santa Rosa de Lima, Stella de Luz y Pro Animal.

Durante la entrega, Becker Hernández destacó que la colaboración entre ciudadanía, gobierno e iniciativa privada hizo posible transformar el reciclaje de residuos electrónicos en apoyo para quienes trabajan por el bienestar animal, en congruencia con la visión humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, basada en generar beneficios para la comunidad y fortalecer una cultura de corresponsabilidad, solidaridad y respeto por toda forma de vida.

Señaló que con acciones como esta, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la promoción de políticas públicas que integran la protección del medio ambiente con el bienestar social, fortalecen el tejido comunitario e inspiran a más personas a sumarse a iniciativas que generan beneficios para las familias, los animales y el entorno.