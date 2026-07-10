Refuerza Secretaría de Recursos Hidráulicos monitoreo hidrometeorológico para mejorar la gestión del agua en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la prevención ante fenómenos hidrometeorológicos y mejorar la gestión del recurso agua, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, impulsa la Red Estatal de Monitoreo Meteorológico.

Por iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, se destinó una inversión superior a los 12 millones 800 mil pesos para la instalación de 20 estaciones climatológicas automáticas, distribuidas estratégicamente en las distintas regiones del estado, de las cuales ocho incorporan monitoreo de calidad del aire.

El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, informó que las estaciones se encuentran instalada en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira y Tampico, así como en Méndez y San Carlos, Tula, Bustamante, Palmillas y Miquihuana.

Agregó que con el objetivo de monitorear oportunamente la entrada de ciclones tropicales por el Golfo de México y fortalecer la emisión de alertas tempranas, también se instalaron estaciones en las costas de San Fernando, Soto la Marina y Aldama.

La red, dijo, permite medir variables como temperatura, precipitación, viento, humedad y radiación solar, además de generar información sobre la calidad del aire en diversos puntos de la entidad.

Esta infraestructura, que opera en conjunto con estaciones de Protección Civil y CONAGUA, también proporciona información en tiempo real para la atención de fenómenos como lluvias y sequías, así como para la planeación hídrica y agrícola.

Quiroga Álvarez, señaló que esta infraestructura permite contar con información confiable para fortalecer la gestión del agua y la toma de decisiones estratégicas en beneficio de las familias tamaulipecas.