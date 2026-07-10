POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tamaulipas, 10. 6 % más en el gasto federalizado

En su balance de medio año, el gobierno de Tamaulipas que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, tiene un saldo positivo, ya que en los primeros 5 meses del presente 2026 recibió mil 624 millones de pesos en participaciones federales, cantidad que representa un incremento de 10.6 % en el gasto federalizado; con este superávit la entidad, logra posicionarse con mayor excedente de recursos en la frontera norte.

Excedente cuyo impacto inmediato, evitó recortes en las participaciones estatales, creando un colchón financiero, que permite destinar recursos adicionales a rubros como bienestar social, seguridad pública, educación y obra pública productiva.

Tamaulipas destaca en el contexto nacional, porque mientras otras entidades enfrentan reducciones presupuestarias, nuestro estado lidera la región norte al superar lo calendarizado originalmente por la Secretaría de Hacienda.

Los 5 municipios de Tamaulipas que reciben los mayores montos de participaciones federales, de acuerdo con las fórmulas de población y recaudación de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, son: Reynosa: Primer lugar estatal por su densidad demográfica y actividad industrial. Le sigue Matamoros, con asignaciones directas de fondos prioritarios; en tercer lugar, Nuevo Laredo, impulsado fuertemente por su recaudación en comercio exterior.

En cuarto lugar, se ubica Ciudad Victoria, al concentrar la infraestructura de la capital del Estado y en quinto lugar está Tampico, debido a su alta actividad comercial en la zona sur.

MAYOR ACCIÓN TRANSFORMADORA EN MUNICIPIOS. – La circunstancia es que Tamaulipas recibe más recursos federales de lo previsto. En estas condiciones, fortalece sus finanzas en 2026, lo cual se traduce en mayor inversión transformadora que a continuación detallamos, enfocándonos en los municipios ya mencionados:

En Matamoros se invierten alrededor de $350 mdp en pavimentación en beneficio de 81 colonias, esto incluye trabajos de modernización de infraestructura vial, así como la operación de programas de Bienestar Alimentario a través de comedores comunitarios y el plan municipal Tu Voz Transforma.

Mientras que, en Reynosa, destaca la construcción del nuevo plantel para el Bachillerato Tecnológico, obras hidráulicas, un nuevo colector, la modernización de vialidades que se conectan al Corredor del Golfo, así como la participación de brigadas asistenciales Transformando familias.

En Nuevo Laredo se construye el nuevo puente Vehicular, la repavimentación y el programa federal Ramo 33 para electrificación y drenaje sanitario en colonias vulnerables. Además, se han entregado obras de esparcimiento urbano consistentes en plazas públicas en zonas estratégicas.

Por lo que respecta a Cd. Victoria, está en marcha una intensa modernización de infraestructura urbana y vial, obras de mejora hídrica, además de la implementación de programas de desarrollo comunitario en polígonos de atención prioritaria tanto de la sierra y como de la ciudad.

En cuanto a Tampico, sobresalen proyectos de conectividad carretera y obras turísticas como el Viaducto Elevado Altamira-Tampico, además de obras hidráulicas, proyectos de urbanización social.

EL RECTOR ANAYA AFIRMA SU COMPROMISO CON LA UAT. –

En una entrevista del compañero Josué Escamilla el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, afirmó no tener aspiraciones políticas más allá de los muros universitarios, que su esfuerzo y capacidad seguirá enfocada al crecimiento académico de la institución que hoy tiene a su cargo. Esto en referencia a los comicios de 2027.

Nosotros tenemos muy claro que dado los candados que entrarán en vigor en 2030 referentes al nepotismo, desde el punto legal si puede proceder ahora, una participación en los comicios de 2027, pese a su parentesco con el gobernador de Tamaulipas. Pero desde el aspecto moral, tiene peso esta limitante, cuya prohibición está diciendo lo que no debe ser, sin embargo, la percepción ciudadana ve en el rector un cuadro que llena las expectativas para el desempeño legislativo que se definirá en 2027 y en otras funciones del quehacer público.

Curiosamente hay una ley no escrita, que todos los rectores de la máxima casa de estudios de Tamaulipas han seguido. Todo rector logra presencia estatal, mediáticamente por la naturaleza de sus funciones, penetra en el conocimiento de la colectividad, por lo tanto, es una figura pública que cuenta con aprobación, varios han “sonado” incluso para candidatos a gobernador, pero cada uno de ellos sin excepción, han tenido la prudencia de no rendirse ante el suculento platillo del poder que se les ha ofrecido.

Y ese es el caso de Dámaso Anaya, que se declara comprometido con la institución que hoy preside. Bien por el rector, y bien por la Universidad Autónoma de Tamaulipas