Premia DIF Tamaulipas a los ganadores del Concurso de Dibujo sobre Trabajo Infantil y Elaboración de Cartel

-En esta edición se recibieron 1,846 trabajos de niñas, niños y adolescentes de 16 municipios del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- Con el propósito de visibilizar, promover y hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la premiación de las y los ganadores del Concurso de Dibujo sobre Trabajo Infantil y del Concurso de Elaboración de Cartel de los Derechos 2026.

“Cada dibujo y cada cartel reflejan sus ideas, creatividad y propuestas, que fortalecen su participación y contribuyen a su bienestar desde la infancia; esa ha sido la prioridad de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y de la doctora María de Villarreal: crear espacios que garanticen sus derechos y promuevan una infancia con educación, oportunidades y entornos seguros para que puedan expresarse y desarrollarse plenamente”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal, durante su mensaje.

Asimismo, felicitó a las y los ganadores de las distintas categorías por expresar con talento, imaginación y color sus ideas sobre temas esenciales como el derecho a la vida, a la educación, a vivir libres de maltrato, a no realizar trabajo infantil y a la recreación, entre otros.

En esta edición se recibieron 1,075 carteles sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 771 dibujos sobre Trabajo Infantil, para un total de 1,846 trabajos elaborados por participantes de los municipios de Altamira, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, González, Hidalgo, Matamoros, Madero, Mante, Mier, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Reynosa, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.

Ambos concursos contribuyen al desarrollo y la autonomía personal de sus participantes, además de permitirles potenciar sus capacidades y fortalecer su identidad como ciudadanas y ciudadanos responsables dentro de la sociedad.

En el Concurso de Dibujo sobre Trabajo Infantil, en la categoría “A”, correspondiente a niñas y niños de 6 a 12 años, el primer lugar fue para Ana Sofía Morales Morales, de Matamoros; el segundo lugar para Romina Nicol Martínez Loyde, de Valle Hermoso; y el tercer lugar para Kimberly Venegas Cisneros, de Nuevo Laredo.

En la categoría “B”, de 13 a 17 años, el primer lugar fue para Ana Sofía Botín Ajquin, de Matamoros; el segundo lugar para Nicole Núñez Salinas, también de Matamoros; y el tercer lugar para Dulce Sofía Bustos Rojas, de Nuevo Laredo.

En el Concurso de Elaboración de Cartel de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en la categoría “A”, correspondiente al nivel primaria, el primer lugar fue para Victoria Jayden Quirino, de Altamira; el segundo lugar para Ever Robles Jiménez, de Nuevo Laredo; y el tercer lugar para Victoria Gallegos Meza, de San Fernando.

En la categoría “B”, dirigida a estudiantes de educación especial, el primer lugar lo obtuvo Chris Hazael Martínez Hernández, de Victoria; el segundo lugar fue para María Fernanda Badillo Márquez, de Matamoros; y el tercer lugar para Gonzalo Gael García Alvarado, de Tampico.

Finalmente, en la categoría “C”, correspondiente a estudiantes de educación secundaria, el primer lugar fue para Axel Emiliano Hernández García, de El Mante; el segundo lugar para Dulce María de León Aguilar, de Matamoros; y el tercer lugar para Myla Karely Ramírez Piña, de Tampico.

Con este tipo de acciones, el Sistema DIF Tamaulipas promueve la participación de niñas, niños y adolescentes en la difusión de sus derechos, fortalece su formación cívica y fomenta una cultura de respeto, protección y desarrollo integral para la infancia y la adolescencia.