Participa la Guardia Estatal en simulacro por derrame de hidrocarburo

-Estas actividades fortalecen los protocolos de atención a emergencias.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- Con la finalidad de fortalecer las capacidades de respuesta de la Guardia Estatal ante siniestros que involucren hidrocarburos, elementos de esta corporación participaron en un simulacro interinstitucional en la Estación de Rebombeo Número Cuatro de Petróleos Mexicanos (PEMEX), ubicada en Ciudad Victoria.

Para este ejercicio, se simuló un derrame en tanque de hidrocarburo recuperado por falla de válvulas de seguridad.

Entre las instituciones participantes se encuentran: PEMEX, Protección Civil Tamaulipas y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

La realización de simulacros permite a las corporaciones encargadas de la atención a estos hechos obtener una retroalimentación en cuanto a su capacitación y fortalecer los protocolos de atención a emergencias, para salvaguardar la integridad del personal de PEMEX y residentes de zonas aledañas en situaciones reales.