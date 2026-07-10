Invitan a presenciar la XVI procesión náutica de la Virgen del Carmen en el sur de Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026,- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a la población y a las y los visitantes, a disfrutar la XVI edición de la Procesión de la Virgen del Carmen que se realizará el próximo jueves 16 de julio en la zona sur de Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que es una de las tradiciones estatales más arraigadas en el sur del estado, ya que es una procesión náutica con danzas, ofrendas y sobre todo con el fervor de las y los feligreses.

“Se trata de un trabajo conjunto entre los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en coordinación con la Secretaría de Turismo, para seguir impulsando nuestras tradiciones y el turismo regional, tal como lo promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya”, explicó el funcionario.

Refirió que la procesión náutica dará inicio a las 8 de la mañana, con la imagen de la Virgen del Carmen, considerada la patrona de las y los pescadores, de los marinos y de la gente del mar, a bordo de una embarcación que recorrerá el río Pánuco, partiendo desde Tampico hasta llegar a su monumento ubicado en la colonia La Barra de Ciudad Madero. También participarán pescadores de Altamira, quienes se incorporarán a esta actividad.

Tras la travesía, se realiza una misa y concluye con una verbena popular, donde se espera una gran afluencia de visitantes durante el festejo, refirió.

“La Virgen del Carmen es la protectora de los pescadores y sus familias, quienes cada día se hacen a la mar y le encomiendan su trabajo y su vida, pidiendo una pesca abundante y un regreso seguro a casa”, dijo.

Fue ayer jueves, cuando se dio a conocer el programa de actividades, en las oficinas del Centro de Atención y Protección al Turista en Playa Miramar, acudiendo en representación del secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, Edwin Alexis Marañón López, director general de Desarrollo y Promoción Turística, quien señaló que esta es una tradición que refleja la riqueza cultural histórica y espiritual de la zona sur de Tamaulipas.

Las autoridades municipales, destacaron los puntos en donde se podrá observar el paso de la procesión y la presentación de danzantes como el edificio histórico de la ex Aduana Marítima de Tampico, el Paso Casablanca, el Paso del 106 y en el Paso del Zacate en Ciudad Madero.

En la rueda de prensa, participaron en representación de la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, Karime Cámara Chain, Directora de Turismo; en representación del Presidente Municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, estuvo Mariana Varela Garza, Directora General de Turismo; en representación del Presidente Municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, acudió Claudia Fernández Pecero, Secretaria de Economía municipal y el Presbítero Juan José Aguilar Fabián.