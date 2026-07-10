Por: Raúl Terrazas Barraza

Reseccionamiento sin redistritación

A nivel nacional, las autoridades electorales llevaron a cabo un trabajo de redistritación para que la representatividad en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fuera adecuada.

A partir de ello, hubo quienes sugirieron que quizá a Tamaulipas le agregaran de nuevo un distrito federal electoral; sin embargo, sólo hubo algo que denominaron reseccionamiento, como consecuencia del desplazamiento de la población al interior de las ciudades.

De nuevo, porque hace más de una docena de años se eliminó un distrito para que la entidad se quedara con ocho, como ocurre ahora y como seguirá para las elecciones federales de 2027 y 2030, debido a que el estudio realizado por el INE observó que la representatividad en Tamaulipas es adecuada con los ocho distritos existentes.

El vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Rojas Bernal hizo saber que los ocho distritos se mantienen como están; es decir, Victoria seguirá siendo cabecera del V Distrito. De esta manera, esos ocho forman parte de los 300 con los que cuenta el país para la integración de los diputados de mayoría relativa que componen la Cámara Baja del Congreso de la Unión, a los cuales se suman los 200 de representación proporcional para completar los 500 legisladores.

La gran ventaja de que no se aumentara un distrito a Tamaulipas es que los electores no tendrán que poner mayor atención a la hora de votar porque, en una misma región, Reynosa para ser exactos, podrían existir dos candidatos de un mismo partido político, situación que podría prestarse a confusión al momento del sufragio. Por fortuna, eso no ocurrirá y todo permanecerá como en 2024.

Para la elección del año próximo, las autoridades electorales del estado, el IETAM, y las federales, el INE, deberán ponerse de acuerdo para trabajar en sincronía, debido a que se trata de un proceso concurrente, con elecciones locales y la elección federal intermedia.

La explicación oficial del reseccionamiento se refiere a que, por la movilidad geográfica de los ciudadanos de una colonia a otra, o bien de una comunidad a otra, las secciones electorales crecen o disminuyen; sin embargo, ello no afecta ni impacta el ejercicio de la votación cuando las personas acuden a cumplir con su derecho de elegir a quienes deberán ocupar los cargos públicos que se disputan en las urnas.

Los otros

Este nueve de julio fue el Día de la Integridad y, desde la perspectiva de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), que tiene a su cargo la doctora Norma Angélica Pedraza Melo, es necesario recordar que la integridad es el conjunto de valores y principios que regulan la actuación de las y los servidores públicos.

Por el lado del IETAM, ya cayó el primero de los nuevos partidos políticos que cuentan con registro condicionado del INE para intervenir en el próximo proceso electoral concurrente. Se trata del denominado PAZ, cuya documentación, entregada en la Oficialía de Partes por el exdirigente perredista David Armando Valenzuela Barrios, ahora al frente de ese nuevo instituto político, fue enviada a la entidad por el representante ante el INE, Ernesto Guerra Mora.

De acuerdo con el procedimiento, una vez que toda la documentación sea revisada y se determine que está en regla, el PAZ tendrá la anuencia para participar en la elección local. Desde luego, le serán concedidos los derechos de prerrogativas y apoyos a los que se refiere la legislación electoral de Tamaulipas. Obviamente, ello incluye la necesidad de que el Consejo General Electoral del Estado sesione para expedir la constancia de acreditación correspondiente.

Según el altamirense que deja de ser amarillo para pintarse de PAZ, ya cuenta con siete mil 500 militantes en Tamaulipas, dato que lo coloca cerca del PAN, que ahora dirigirá Gloria Garza Jiménez, ya que los panistas hablaron de 10 mil militantes que podrían acudir a las urnas el domingo pasado para elegirla a ella y a su compañero de fórmula, César Verástegui Ostos.

Por cierto, Valenzuela Barrios conoce muy bien a los panistas, pues trabajaron coaligados en la elección local de 2022, la cual perdieron frente al doctor Américo Villarreal Anaya, tanto en las urnas como en los tribunales.

El titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, presidió junto con el director general de Nacional Financiera y Bancomext, Carlos Torres Rosas, la reunión de consejeros de esa institución, señalada como un espacio desde el cual se fortalecen el desarrollo, la inversión y las oportunidades para el bienestar de la población de la entidad.

El funcionario federal confirmó la alianza estratégica con Tamaulipas para respaldar los grandes proyectos del Gobierno del Estado, así como brindar asistencia técnica y financiamiento para las empresas. Entre ellos destacan el Puerto del Norte, el llamado Puerto Seco de Ciudad Victoria y el Polo de Desarrollo para el Bienestar de Altamira.

En la reunión de trabajo realizada en el Palacio de Gobierno quedó claro que ni el Gobierno del Estado ni los tamaulipecos están solos, porque cuentan con el respaldo de NAFIN y BANCOMEXT. Las oportunidades de inversión son detectadas por quienes trabajan directamente en los sectores productivos y en el aprovechamiento de los escenarios de crecimiento industrial y logístico; de ahí que serán escuchados para delinear la forma en que, desde esas instituciones financieras, puedan respaldarse las ideas de desarrollo.

Ante los miembros del Consejo, el gobernador Villarreal Anaya remarcó las ventajas estratégicas del estado, su vocación logística y las perspectivas positivas para la industrialización, en especial en el sector petroquímico de las regiones centro y sur de la entidad.

Por ello, las inversiones que puedan concretarse detonarán nuevas oportunidades de crecimiento, como es el caso de la confirmación hecha por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, respecto a que la empresa canadiense Logistec invertirá en Altamira, además de que podrían concretarse inversiones de una empresa naviera en ese mismo desarrollo.

Uno de los acuerdos del Consejo consiste en que Nacional Financiera intensificará la promoción conjunta en territorio para llegar a más empresarios y establecer fechas y eventos que permitan dar seguimiento puntual a cada compromiso de financiamiento que pueda detectarse, a fin de que Tamaulipas cuente con mayores recursos para impulsar su desarrollo.