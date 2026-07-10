Facilita SET acceso equitativo a plazas docentes para egresados normalistas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que las y los egresados de las Escuelas Normales del estado participan en igualdad de condiciones en los procesos de asignación de plazas docentes mediante la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), procurando que puedan presentar sus evaluaciones en sedes cercanas a sus lugares de origen para favorecer su permanencia junto a sus familias.

El Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, informó que la SET impulsa un esquema regionalizado para la aplicación de los procesos de la USICAMM en la entidad, con el propósito de facilitar la participación de las y los aspirantes.

“Los egresados de la normal tienen derecho a presentar el examen de USICAMM. En el caso de Tamaulipas, el USICAMM es regionalizado. Hemos querido apoyar a los jóvenes para que puedan presentar más cerca de su área. Cuando uno era maestro y terminaba la normal, lo mandaban incluso fuera del estado. Y ahora, beneficiando el poder estar con sus familias, se busca que estén”, expresó.

Precisó que las y los egresados de las Escuelas Normales tienen derecho a participar en los concursos nacionales de ingreso al servicio docente, donde son ordenados mediante un listado de prelación, que consiste en una clasificación basada en los resultados obtenidos durante la evaluación. Aclaró que las plazas disponibles son determinadas por la Federación, de acuerdo con las vacantes existentes en cada nivel educativo.

Asimismo, señaló que las y los aspirantes con mejores resultados obtienen las plazas disponibles de manera directa, mientras que quienes no alcanzan una pueden volver a participar en convocatorias posteriores. Añadió que la USICAMM publica concursos de manera periódica para distintos niveles educativos, como preescolar, primaria y secundaria, lo que permite que las y los egresados continúen participando hasta lograr su incorporación al servicio educativo.

Valdez García destacó que Tamaulipas cuenta con siete Escuelas Normales, seis públicas y una rural, además de nueve instituciones particulares. Expuso que las y los egresados participan en los procesos de asignación de plazas y reiteró que la prioridad es fortalecer su formación para que desempeñen su labor con calidad en comunidades rurales, semiurbanas o urbanas. Apuntando que el nivel superior registra alrededor de 11 mil 200 personas graduadas en el presente ciclo.

Por último, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la formación inicial de las futuras maestras y maestros mediante estrategias que elevan la formación académica docente, amplían las oportunidades de desarrollo profesional y consolidan una educación con visión humanista que contribuye al bienestar y aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos.