Exhorta Guardia Estatal Cibernética a prevenir fraudes durante la temporada por graduaciones

-El llamado es a realizar compras seguras

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Julio 10 de 2026.- Ante el incremento de la compra-venta de artículos para graduaciones en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, recomienda a la población extremar precauciones para evitar ser víctimas de fraude y otros delitos digitales.

El encargado de la Guardia Estatal Cibernética, Luis Armando Marín explicó que, en caso de adquirir algún producto relacionado a las graduaciones, regalos, souvenirs, ornamentos, entre otros, anunciado por redes sociales, es necesario priorizar aquellos sitios que cuenten con locales establecidos.

En caso de que la persona comerciante no cuente con local y se acuerde una entrega en lugares públicos, recomendó esperar hasta corroborar la veracidad del producto antes de realizar alguna transacción monetaria.

“Las redes sociales no son un lugar que protegen las compras, esa es la realidad, son perfectas para hacer publicidad, para generar este tipo de contenido; pero por ello, nosotros debemos de acudir al sitio, ya que si tratamos de hacer una compra donde nos envíen un producto a alguien que no conocemos físicamente, pues es prácticamente una puerta abierta para los defraudadores”, explicó.

Además de la compra de productos, señaló que estos delitos también pudieran suscitarse en la contratación de servicios, como la renta de salones de eventos; en estos casos, exhortó a visitar los lugares y formalizar el acuerdo mediante contrato.

En caso de requerir alguna orientación preventiva, reiteró la disposición de la Guardia Estatal Cibernética, a través de sus páginas oficiales de Instagram y Facebook (Guardia Estatal Cibernética), su canal de difusión de WhatsApp: 834 144 3172, y la línea telefónica: 834 318 6232.