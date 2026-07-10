EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Ya estamos en el mes número 22 de la gestión de la alcaldesa marsoteña GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Los demonios de la política local aun están algo atados pero con inmensas ganas de soltarse e iniciar a hacer de las suyas…Se viene un proceso político muy fuerte y con aires que huelen a violencia verbal como en las redes sociales, esas que tanto dañan la imagen de muchos de quienes osan adentrarse dentro de las turbulentas aguas de la política municipal…Nadie ha dicho y mucho menos asegurado que el proceso electoral del próximo año va a ser terso y de absoluto respeto entre los participantes más antagónicos de la arena política marsoteña…Los adversarios de GLYNNIS están totalmente convencidos de que va a ir por la reelección como también lo están no pocos de quienes la vienen apoyando desde la pasada campaña local…Los adversarios de la joven alcaldesa se queman los sesos un día y el otro también, buscando la manera de bajarle puntos ante la opinión de la gente, pero nada más no le pueden atinar y es que a cada ataque recibido GLYNNIS les responde con una calle pavimentada de concreto hidráulico o con apoyos sociales para la gente más necesitada y esto vaya que a los contrarios les retuerce el estómago, pero en serio…Lo cierto es que todos aquellos que hasta hace un año pensaban que GLYNNIS iba a ser un flan para comérselo entero políticamente hablando, ya no están en la misma postura…En caso de que GLYNNIS en su momento vaya a buscar la reelección, no va a ser para nada una perita en dulce para nadie que se le ponga enfrente…Sino todo lo contrario…En fin, vamos también a esperar un par de meses más para saber de manera oficial cual va a ser la postura de la presidenta marsoteña, respecto a sus intenciones políticas rumbo al 2027…Siguiendo con el tema de la grilla local pues por acá y también a nivel Tamaulipas, ganó la formula de GLORIA GARZA y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS por la dirigencia estatal del PAN…Aunque TRUKO va como segundo lugar en la dirigencia en su calidad de secretario general es sencillo adivinar que finalmente él será el real poder en la presidencia panista tamaulipeca…GLORIA GARZA va a ser la presidenta del Comité Estatal del PAN, pero EL TRUKO es el que va a repartir el verdadero pastel…En Soto la Marina ganó TRUKO ante la propuesta de OMEHEIRA LÓPEZ y FRANCISCO GARZA DE COSS…Se habla de profundas diferencias entre EL TRUKO y el ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA de quien se ve que estaba respaldando los afanes de la formula perdedora…En Soto la Marina GLORIA GARZA y TRUKO obtuvieron 152 votos por solamente 37 de OMEHEIRA y GARZA DE COSS un verdadero boquete…Si me preguntan que tanto impacta en Soto la Marina el resultado de la elección estatal panista, pues déjenme decirles que si tiene varias e importantes lecturas y mensajes…A ciencia cierta no tengo los elementos a la mano necesarios para decirles cuales fueron las manos que mecieron la cuna en la campaña de EL TRUKO y su compañera, pero la realidad es que en este municipio la familia MEDINA sin ser miembros activos quedaron bien parados con la nueva dirigencia estatal de los azules…Y es que para nadie en Soto la Marina es desconocida la fraterna relación política y personal de EL TRUKO con el patriarca HABIEL, la cual se traslada hasta el terreno de los negocios personales entre ambos…Porque negocios en común también tienen y buenos…En otros temas la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ puso en marcha el Operativo “Verano Seguro 2026” en el letrero de la entrada a la playa de la Pesca este pasado jueves por la mañana en compañía de autoridades estatales y locales de seguridad, auxilio y socorro…Para nadie es desconocido que el tema de la promoción turística es uno de los renglones en los que la joven alcaldesa marsoteña ha puesto un mayor énfasis dentro del quehacer de la administración a su cargo…El reconocido empresario JORGE LUIS JIMENEZ SALINAS participó como padrino de la generación de egresados de las escuelas unitarias del sistema de telesecundarias del municipio a cargo del Prof. JOSE MANUEL TIJERINA CASTILLO que se desarrolló a mitad de semana en el auditorio local…Dio un mensaje a sus ahijados y sus ahijadas en el cual les hizo el exhorto para que sigan estudiando y que de esa manera el día de mañana le den a sus padres el orgullo de haber cursado una carrera profesional…Me comentó el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES que sigue trabajando en cuanto tiene que ver con el fortalecimiento de su partido MORENA acá en Soto la Marina…El Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES es uno de los morenistas más convencidos de que la cuarta transformación seguirá cosechando triunfos dentro de la arena electoral de Soto la Marina y de ahí que plasme su postura a los hechos dentro del territorio local…Ya estamos en el mes de julio…Qué rápido está pasando este año…Hemos iniciado el séptimo año de doce que tiene nuestro calendario…La vida es un espejismo de lo más pasajero…Un servidor ya va encarrerado sobre el sexto decenio de vida…Parece que fue ayer como dice la encantadora melodía que plasma la rapidez del ser humano en este maravilloso plano terrenal…Pues bien parece que fue ayer cuando un servidor vivió la inolvidable niñez en mi amado Ejido La Peñita…En aquellos tiempos parecía que toda la vida iba a andar tomado de la mano de mi papá FERNANDO y para cuando acordé ya no lo tenía conmigo en mi primera juventud…En ocasiones nos creemos que nuestros padres van a ser eternos en nuestro andar por la vida, pero nada más falso…Nuestros papás, aun en contra de nuestra voluntad tienen fecha de caducidad…No los trates mal, ni con desaires…Que no te aburran las pláticas tan repetidas que te suelen regalar a su avanzada edad…Escúchalos con paciencia porque un día vas a querer escucharlos…Pero será irremediablemente tarde…Por mi parte la severa conciencia conmigo está bien…Amé y respete a mi viejo hasta el día que con todo el dolor del mundo lo fui a entregar a nuestra madre tierra…Lamentablemente se de algunos casos en los que los viejitos no son tratados de la mejor manera por sus hijos…De este tipo de casos en Soto la Marina se cuentan por montones…En otro orden de ideas este viernes concluye el periodo de graduaciones en las escuelas del municipio con la ceremonia del CBTa 271 a cargo del Ing. LEONEL CÓRDOVA MONTES a partir de las ocho de la mañana en el remozado auditorio municipal…De esta manera el CBTa de esta localidad estará entregando una comalada más de estudiantes bien preparados para los retos del nivel superior que siguen o bien para desempeñarse de manera eficiente dentro del entorno laboral pues también se reciben de diferentes carreras técnicas…Mis respetos para mi buen amigo don PEPE TORRES pues estoy hablando de un verdadero aficionado y promotor a la vez del futbol amateur en nuestra comunidad…Se le puede ver los domingos como también entre semana disfrutando del balompié en los más conocidos campos, de la zona urbana de Soto la Marina…Don PEPE TORRES goza desde hace no pocos años de su merecida jubilación como trabajador que fue de la entonces denominada Secretaría de Comunicaciones y Transportes cuya residencia se encuentra en un predio de la hermosa colonia tres de septiembre…La dirigencia del PAN en nuestro municipio encabezada por AUDELIO URBINA CONDE se encuentra lista para trabajar de manera conjunta con la recién electa dirigencia estatal…De manera institucional AUDELIO y su comité están listos para desarrollar el trabajo que les corresponde rumbo a las elecciones del próximo año 2027…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…