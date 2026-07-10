Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Dámaso no se distrae en nada y sigue de frente en la UAT

Previo a las vacaciones de la UAT, el rector, el Médico Veterinario de Profesión, Dámaso Anaya Alvarado, señaló que nada lo mueve, nada lo distrae de sus actividades al frente de esta prestigiada institución educativa; descartando alguna aspiración política con miras a la elección del 2027, cuando se elegirán en todo el estado los 43 Ayuntamientos, las 22 diputaciones locales y las ocho diputaciones federales.

El compromiso es poner en alto esta universidad, rompiendo récord de jóvenes que estamos brindando la oportunidad de que sigan estudiando en los niveles de educación Media Superior y Superior, dijo.

De tal manera que no sea distrae en nada al frente de su responsabilidad y tampoco se ha visto en las calles perfilándose o promoviéndose como un aspirante a un cargo de elección popular; por el contrario, está 100% enfocado a su chamba académica, a la investigación y al avance de la Universidad, por lo que, esto es un compromiso que nació más de dos años con los estudiantes para poner a la UAT en alto y ser ejemplo nacional como se ha logrado, explicó.

Todos estos compromisos están grabados en piedra y hay voluntad real para cumplirlos, pues se mantiene una buena relación con la Federación y con el estado, sobre todo en materia presupuestal. Aunque en el 2024 se recibió un corte de recursos federales, pero el año pasado le fue bien a la institución recuperando ese recorte, por lo tanto en este 2026 se recibió un aumento de 1. 7%.

Por lo que indica que son arriba de 2850 millones de pesos, lo que nos da la federación y el gobierno del estado un tanto más, pues nos da el 44% de apoyo a la universidad y el 56 % el Gobierno Federal, indicó el rector.

En pocas palabras, en la UAT, hay rector para rato y así se descarta en participar en la elección del 2027. Lo que sí adelantó Anaya Alvarado es que, se busca ampliar la cobertura educativa con nuevas preparatorias en Reynosa y Matamoros, como parte de la estrategia de crecimiento institucional. Y ahí la llevamos, agregó.

NOTAS CORTAS

1.- Las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, respectivamente, siguen asistiendo como invitados especiales a graduaciones de todos los niveles educativos, es como se nota la confianza ciudadana en sus gobernantes. Y hasta les dicen por ahí: madrina o padrino. Qué bueno.

2.- Este viernes 10 de julio, inicia oficialmente el periodo vacacional de verano, sobre todo en educación básica, explicó para el que esto escribe, el Profesor Ulises Ruiz Pérez, secretario Particular del Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, lo cual van acorde a la disposición del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García. Y el regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 está programado oficialmente para el lunes 31 de agosto de 2026, dijo el Maestro oriundo de Matamoros.

3.- Por cierto, el Director de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Javier Córdoba González, destacó que el gobernador Américo Villarreal Anaya ha consolidado en Tamaulipas una estrategia de seguridad basada en la coordinación institucional con la federación, pero considera necesario el regreso de la Policía Preventiva Municipal para fortalecer las labores de seguridad y brindar una respuesta más cercana a la ciudadanía, siempre bajo un esquema de capacitación, profesionalización y respeto a los derechos humanos. Asimismo reconoció lo que en la materia está haciendo el actual gobierno federal con la estrategia que opera Omar García Harfuch.

4.- Por cierto, callada pero eficiente labor es la que está haciendo el titular de las Oficinas Fiscales del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el abogado Marcelo Olán Mendoza. Hace bien su chamba, no se distrae en nada y le cumple con creces al mandatario tamaulipeco con su encargo. De igual manera me informan mis colegas de la Ciudad del Smog que a Marcelo lo han visto últimamente allá en la Ciudad de México, tanto en el senado de la Republica, como en el Palacio Legislativo o en alguna secretaria de estado, atendiendo compromisos de su trabajo y haciendo amarres para un futuro inmediato. Así que no lo pierda de vista, es raza, cae bien y en estos cambios de transformación cuenta mucho.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.